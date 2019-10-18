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В Запорожье отправили под арест школьницу, которая избила сверстницу на камеру
В Запорожье суд отправил под домашний арест 15-летнюю девушку, которая «на камеру» избила девочку-подростка во дворе школы № 38.
Как сообщили Коммунарского райсуде Запорожья, об аресте девушки, которой инкриминируют статью о хулиганстве, ходатайствовал следователь. Сторона обвинения во время судебного заседания подчеркивала, что существуют риски совершения подозреваемой другого уголовного преступления. Защита, в свою очередь, просили более мягкую меру пресечения — личное обязательство. Впрочем, судья, удовлетворив ходатайство следователя, принял решение о ночном — с 19:00 до 6:00 — домашнем аресте.
Также девушку, избившую сверстницу, обязали дважды в неделю посещать следователя, не выезжать за пределы Запорожья, сообщать об изменении места жительства и не общаться с пострадавшей и свидетелями избиения.
Напомним, что инцидент произошел 12 октября 2019 года на территории школьного стадиона. Там подозреваемая Б. избила несовершеннолетнюю Л., заставила ее стать на колени, просить прощение и целовать обувь. Свою жертву нападавшая била ногами по голове и телу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковске группа девушек-подростков жестоко избила ровесницу, а потом выложили видео в социальные сети, чтобы выставить жертву «на посмешище».
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...