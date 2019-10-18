Происшествия

В Запорожье отправили под арест школьницу, которая избила сверстницу на камеру

В Запорожье суд отправил под домашний арест 15-летнюю девушку, которая «на камеру» избила девочку-подростка во дворе школы № 38.

Как сообщили Коммунарского райсуде Запорожья, об аресте девушки, которой инкриминируют статью о хулиганстве, ходатайствовал следователь. Сторона обвинения во время судебного заседания подчеркивала, что существуют риски совершения подозреваемой другого уголовного преступления. Защита, в свою очередь, просили более мягкую меру пресечения — личное обязательство. Впрочем, судья, удовлетворив ходатайство следователя, принял решение о ночном — с 19:00 до 6:00 — домашнем аресте.

Также девушку, избившую сверстницу, обязали дважды в неделю посещать следователя, не выезжать за пределы Запорожья, сообщать об изменении места жительства и не общаться с пострадавшей и свидетелями избиения.

Напомним, что инцидент произошел 12 октября 2019 года на территории школьного стадиона. Там подозреваемая Б. избила несовершеннолетнюю Л., заставила ее стать на колени, просить прощение и целовать обувь. Свою жертву нападавшая била ногами по голове и телу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковске группа девушек-подростков жестоко избила ровесницу, а потом выложили видео в социальные сети, чтобы выставить жертву «на посмешище».

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