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Из куриных наггетсов: невеста съела свой букет на свадьбе (фото)

12:43 18 октября 2019 485
Невеста с букетом из наггетсов
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском штате Огайо сыграли свадьбу Адам Тайсон и Блэр Харди. Зная, что невеста — большая любительница фастфуда, ее подружка и кузина Дженна Спетц вручила ей необычный букет. Он был сделан по спецзаказу из куриных наггетсов. И Блэр шокировала гостей, когда съела свои «цветы» сразу же после тоста в честь молодоженов.

Для гостей Адам и Блэр заказали блюда изысканной кухни. Однако сама невеста заплатила дополнительно за то, чтобы лично ей подали тарелку с фастфудом. Так что «куриный» букет оказался для нее приятным и неожиданным дополнением к ее меню.

«Реакция Блэр была просто бесценной. Она расплылась в ухмылке от уха до уха и захихикала», — рассказала Дженна изданию Business Insider.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что невеста заказала красивый торт с павлином и получила в итоге «скособоченную индюшку, больную проказой» за 300 долларов.

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