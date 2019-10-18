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Украина

Зеленский добьется своего: в Раде озвучили интересный прогноз по "формуле Штайнмайера" для Донбасса

12:45 18 октября 2019 303
военный
Инф. «ФАКТОВ»

Украина должна заканчивать войну на Донбассе и согласование так называемой «формулы Штайнмайера» — это один из шагов к решению проблемы. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал народный депутат от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом Святослав Юраш.

По его словам, сложившуюся ситуацию, когда линия разграничения не движется ни в одну, ни в другую сторону, гибнут люди, нужно менять. Он не исключает, что на предстоящей встрече «нормандской четверки» Зеленский сможет добиться компромиссных решений от главы Кремля.

«Мы пять лет назад не представляли, что у нас будет война, аннексия Крыма и все остальное. Не исключено, что на встрече в „нормандском формате“ тоже может случиться то, чего никто не представляет, что Зеленский добьется своего. Нельзя, чтобы на линии разграничения, которая не движется ни вперед, ни назад, продолжали гибнуть люди, нельзя и дальше рыть окопы. Вместо этого мы должны планировать, как с этим ужасом покончить. Давайте что-то менять и находить иные перспективы», — сказал Юраш.

Напомним, после встречи в Минске 1 октября, на которой согласовали план нынешнего президента Германии, во многих городах Украины прошли многотысячные акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции!». Патриотически настроенные украинцы требовали от президента Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера» и искать другой вариант прекращения войны на Донбассе.

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