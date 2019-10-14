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Тысячи украинцев вышли на марш "Нет капитуляции": как проходили акции в разных городах Украины (фото, видео)

Как и в Киеве, акция патриотически настроенных украинцев под лозунгом «Нет капитуляции» прошла во многих городах Украины.

В митинге, который прошел в Харькове, приняли участие около 4000 человек. Активисты прошли по центру города по улице Сумской к памятнику Тарасу Шевченко. В руках митингующие несли национальные флаги, красно-черные флаги, символику организаций «Фрайкор», партии «Народный рух» и ряда ветеранских объединений участников АТО. Во время марша толпа скандировала: «Нет капитуляции — только победа!», «Одна, единая, соборная Украина», «Слава Украине! Героям слава!», «ОУН-УПА — герои Украины». На Сумской активисты спели гимн Украины.

По словам участников акции, их требования к президенту Владимиру Зеленскому остались прежними: не разводить войска на Донбассе и не сдавать национальные интересы с помощью так называемой «формулы Штайнмайера» и минских соглашений.

Также участники марша высказывались против введения особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской области и амнистии для боевиков.

Вечером 14 октября около полусотни одесситов пришли к памятнику Дюку, чтобы выразить свою позицию — они против капитуляции Украины.

Участники скандировали: «Нам нужна победа», «Слава нации — смерть врагам», «Капитуляции» нет ««, «Одесса — это Украина», «Слава воинам АТО» и другие.

Во Львове участники акции прошли по улицам города, выкрикивая «Спасибо защитникам Украины! Нет капитуляции!» и пели своеобразный гимн Украинской повстанческой армии — песню «Лента за лентой патроны подавай».

Днепр также присоединился ко Всеукраинскому вече сопротивления капитуляции.

Активисты требовали остановить любые действия по отводу войск на Донбассе. Также они протестовали против решения украинских властей восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом и возобновить «торговлю на крови». Кроме того, Зеленского хотят принудить не проводить никаких действий по Донбассу без учета освобождения Крыма.

«Даем президенту месяц, чтобы принять для себя принципиальное решение: он собирается к Виктору Федоровичу в Ростов, или он собирается дальше выполнять обязанности гаранта Конституции, верховного главнокомандующего и руководителя нашего государства», — заявил инициатор митинга Андрей Денисенко.

Напомним, украинские общественники устроили пикет на пропускном пункте «Чонгар». Члены организации развернули баннеры с надписями «Крымчанин, жди Украину» и «Сначала Крым, потом Донбасс».

Как сообщали «ФАКТЫ», в День защитника Украины президент Владимир Зеленский почтил в столице память погибших воинов, а затем выехал на Донбасс.

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