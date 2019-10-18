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Корсет с перьями: королева Испании удивила фривольным нарядом (фото)
Супруга короля Испании Филипп VI Летисия посетила вместе с мужем концерт в Мадриде. 47-летняя королева удивила поклонников своим фривольным нарядом. Она выбрала облегающие черные брюки, дополнив их светло-розовым топом-корсетом, украшенным перьями и открывающим плечи. Он был снабжен длинным поясом-лентой с пряжкой со стразами. Стоимость этого предмета туалета от испанского бренда The 2nd Skin Co — 587 долларов.
В соцсетях отметили, что неожиданный наряд Летисии наводил на мысль о кабаре.
Впрочем, бывшей журналистке и матери двоих дочерей есть что показать. Она находится в отличной физической форме. Она посвящает много времени физическим упражнениям, а также, как сообщает издание Express, придерживается диеты Перриконе — считается, что она полезна как для фигуры, так и для кожи.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Испании вышла в свет в наряде от Zara всего за 12 евро.
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...