Корсет с перьями: королева Испании удивила фривольным нарядом (фото)

Стиль жизни

Супруга короля Испании Филипп VI Летисия посетила вместе с мужем концерт в Мадриде. 47-летняя королева удивила поклонников своим фривольным нарядом. Она выбрала облегающие черные брюки, дополнив их светло-розовым топом-корсетом, украшенным перьями и открывающим плечи. Он был снабжен длинным поясом-лентой с пряжкой со стразами. Стоимость этого предмета туалета от испанского бренда The 2nd Skin Co — 587 долларов.

В соцсетях отметили, что неожиданный наряд Летисии наводил на мысль о кабаре.

Впрочем, бывшей журналистке и матери двоих дочерей есть что показать. Она находится в отличной физической форме. Она посвящает много времени физическим упражнениям, а также, как сообщает издание Express, придерживается диеты Перриконе — считается, что она полезна как для фигуры, так и для кожи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Испании вышла в свет в наряде от Zara всего за 12 евро.

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