Стиль жизни

Королева Испании вышла в свет в наряде от Zara всего за 12 евро (фото)

Королева Испании Летисия, известная своим безупречным вкусом и обычно блистающая в туалетах от ведущих дизайнеров, не брезгует также красивой и качественной одеждой масс-маркет. 46-летняя мать двоих дочерей появилась на публике в наряде от испанского бренда Zara стоимостью всего 12 евро на распродаже. Это плиссированный комбинезон ярко-бирюзового цвета с черным поясом и широкими штанинами, который на первый взгляд легко можно принять за платье. В нем Летисия приняла участие в заседании фонда Microfinanzas BBVA в Мадриде.

А вот аксессуары обошлись королеве в гораздо более солидную сумму. Как пишет издание Express, свой наряд королева дополнила туфлями похожего цвета стоимостью 377 евро от испанского бренда Magrit, черным клатчем Varela за 500 евро, а также серьгами в виде бабочек от Elena Carrera за 593 евро.

22 мая Летисия и ее супруг, король Филипп VI, отметили 15-ю годовщину своей свадьбы. Их дочерям-принцессам Леонор и Софии, соответственно, 13 и 11 лет.

Фото Getty

Ранее «ФАКТЫ» писали, что герцогиня Камилла одна посетила скачки, пока принц Чарльз флиртовал с королевой Испании.

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