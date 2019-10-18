Синоптик рассказала, когда в Украине начнется похолодание

Общество и люди

В субботу, 19 октября, и воскресенье, 20 октября, в Украине сохранится теплая и солнечная погода, такая же, как и в последние дни.

«Социальные сети вечером в воскресенье и в понедельник, думаю, просто взорвутся множеством фотографий желтых листьев и красных кленов. Поскольку при такой синоптической ситуации вряд ли кто-то останется дома, разве что рафинированные интроверты, очень старые, очень малы и очень ленивые», — шутит по этому поводу синоптик Наталья Диденко, прогнозирующая дневную температуру на уровне +17 + 24 градуса. Ночью температура составит 6 + 12 градусов,.

В Киеве погода в выходные дни — также без особых изменений — днем около +20 градусов, без осадков. Собственно, синоптик сообщает, что до конца следующей недели осадков в Украине не видно от слова «вообще».

Следующая неделя начнется так же, но вскоре ощутимо, хоть и не существенно, похолодает — до + 15 + 19 градусов ожидается в среду, 23 октября.

«У нас, похоже, «бабье лето» намеревается плавно перейти в «бабью зиму», — шутит Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», метеорологи признали, что сентябрь 2019 года стал самым жарким сентябрем в мире за 140 лет исследований Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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