Украина

Россия собирается закрыть для навигации часть Керченского пролива: что об этом известно

Власти России намерены расширить зону в Керченском проливе, где запрещено плавать кораблям, за исключением кораблей Росгвардии, ВМФ, погранслужбы и судов, обслуживающих Крымский мост, по которому в очередной раз отложили запуск поездов.

Как сообщает российский «Коммерсант», зоны предложено расширить в акватории пролива с Таманской стороны от Таманского полуострова вдоль косы Тузла и острова Тузла, а также участок рядом с Крымским полуостровом.

Предложенные изменения якобы не потребует дополнительных средств из бюджета.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские военные обстреляли у берегов Крыма, а затем захватили в Черном море три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажей. 7 сентября украинские моряки вернулись в Киев в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

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