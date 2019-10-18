24.81 / 25.15 27.42 / 27.92
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Денег нет: в проект госбюджета не заложили средства на повышение зарплат учителям

14:37 18 октября 2019 110
Гривни
Инф. «ФАКТОВ»

В проекте госбюджета на 2020 год, который внесен в пятничную повестку дня Верховной Рады, не заложены средства на повышение заработной платы учителям.

Об этом сообщила народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун. По ее словам, бюджетный комитет отклонил предложения профильного комитета об увеличении расходов на зарплаты педагогам на пять миллиардов гривен.

«Мы услышали заявление от профильного министра, что увеличение зарплат педагогам должно покрываться за счет местных бюджетов. К сожалению, это свидетельствует об отсутствии четкого и понятного подхода к решению вопроса с оплатой труда учителей у правительства и монобольшинства», — пишет Инна Совсун на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле этого года Александр Саенко, бывший в ту пору министром Кабинета министров, заявлял, что правительство одобрило пакет решений, которые позволяют продолжить политику системного повышения зарплат педагогам по всему образовательному звену — от детского сада до вуза. По его словам, с января следующего года молодой учитель с зарплатой мог рассчитывать на зарплату порядка 7,6 тысяч гривен, а опытный учитель — более 10,5 тыс. гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Чем раньше, тем лучше: в ПФУ рассказали о жестком требовании к пенсионерам одной категории

Анастасия Заворотнюк

«Отравление КРОТом-2»: в РФ начинают сомневаться в болезни Анастасии Заворотнюк

В Киеве «накрыли» частную клинику, торговавшую человеческими органами (фото)

В Киеве "накрыли" частную клинику, торговавшую человеческими органами (фото)

модный маникюр осень 2019

Новые тренды в осеннем маникюре: красиво и эффектно (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер