Украина

Денег нет: в проект госбюджета не заложили средства на повышение зарплат учителям

В проекте госбюджета на 2020 год, который внесен в пятничную повестку дня Верховной Рады, не заложены средства на повышение заработной платы учителям.

Об этом сообщила народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун. По ее словам, бюджетный комитет отклонил предложения профильного комитета об увеличении расходов на зарплаты педагогам на пять миллиардов гривен.

«Мы услышали заявление от профильного министра, что увеличение зарплат педагогам должно покрываться за счет местных бюджетов. К сожалению, это свидетельствует об отсутствии четкого и понятного подхода к решению вопроса с оплатой труда учителей у правительства и монобольшинства», — пишет Инна Совсун на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле этого года Александр Саенко, бывший в ту пору министром Кабинета министров, заявлял, что правительство одобрило пакет решений, которые позволяют продолжить политику системного повышения зарплат педагогам по всему образовательному звену — от детского сада до вуза. По его словам, с января следующего года молодой учитель с зарплатой мог рассчитывать на зарплату порядка 7,6 тысяч гривен, а опытный учитель — более 10,5 тыс. гривен.

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