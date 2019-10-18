Фонд Янковского и «Гражданский проектор» наградили лучшие украинские короткометражки

Культура и искусство

Фестиваль короткометражных фильмов «Гражданский проектор», который уже шестой раз проходит благодаря финансовой и организационной поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего», успешно провели в Николаеве.

В рамках фестиваля показали 18 фильмов, отобранных для участия в конкурсе. В этом году николаевский киносмотр получил свыше 120 фильмов, которые прислали не только из разных областей Украины, но и из-за границы. Благодаря содействию городских властей открытие фестиваля получилось небывало пышным. Открывали кинофестиваль меценат и бизнесмен Игорь Янковский и мэр города Александр Сенкевич.

В состав жюри фестиваля вошли: заслуженная артистка Украины, актриса и общественный деятель Ирма Витовская, актер театра и кино, народный артист Украины, экс-министр культуры Евгений Нищук, и продюсер, глава Госкино Украины 2014−2019 годов Филипп Ильенко.

Жюри фестиваля

Главный партнер и друг фестиваля, основатель благотворительного фонда «Инициатива во имя будущего» Игорь Янковский отметил, что фестиваль стал незаурядным и значимым культурным событием не только для Николаева, но и всей Украины, а в последние два года он становится международным.

«За 6 лет кинофестиваль „Гражданский проектор“ в Николаеве разросся до масштабного события, заслуживающего большого внимания. У нас большое количество участников со всей страны, жюри мирового уровня с настоящими профессионалами своего дела и даже международная программа. Я рад, что мы с первого дня поддерживали и финансировали этот кинофестиваль, и будем продолжать это в дальнейшем. И немаловажно, что у нас находится все больше партнеров и единомышленников в Николаеве, благодаря которым кинофестиваль получает новые возможности для развития», — заявил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Кинособытие вызвало традиционный ажиотаж у жителей Николаева и гостей города, который на два дня стал короткометражной столицей Украины, а в зале где проходили показы фильмов практически никогда не было свободных мест.

«Я уже не первый раз участвую в работе кинофестиваля „Гражданский проектор“ и это уже стало хорошей традицией — осенью приезжать в Николаев. Хочу отметить, что за эти годы кинофестиваль значительно вырос, улучшилось качество фильмов, принимающих участие в конкурсе, и это отражает общую тенденцию возрождения украинского кинематографа», — сказал Филипп Ильенко.

Продюсер Андрей Ризоль и меценат Игорь Янковский

Важным спецсобытием кинофестиваля стал показ документальной ленты «Малевич: рожденный в Украине», режиссера Владимира Луцкого, который развенчивает мифы советской и российской пропаганды и возвращает Украине всемирного гения. Также необычайный интерес зрителей вызвал показ подборки лучших короткометражных фильмов проекта «Смотри украинское», которые представил лично основатель компании «Вавилон» Андрей Ризоль.

Актриса и общественный деятель Ирма Витовская

На закрытии, кроме прочих, традиционно вручили премию Николаевского городского головы. Мэр Николаева Александр Сенкевич пожелал успехов участникам и отметил непрерывно растущий уровень организации кинофестиваля. Музыкальной изюминкой фестиваля стало выступление гостьи из Киева — проекта AINA, сотворившей на сцене перформанс сочетанием необычайного вокала, клавишных и струнных инструментов.

Концерт-холл "Юность"

Список победителей фестиваля: Номинация «Лучший игровой фильм»

Фильм «Урок», реж. Михаил Ильенко, Киев Номинация «Лучший документальный фильм»

Фильм «Звезда для Антона», реж. Екатерина Стрельченко, Днепр Номинация «Лучший анимационный фильм»

Фильм «Пуповина», реж. Александр Бубнов, Киев Номинация «Лучший зарубежный фильм»

Фильм: «Алиса», реж. Василиса Кузьмина, Москва, Россия Специальная номинация «Особая награда жюри»

Фильм «Гроб», реж. Кадим Тарасов, Киев Премия Николаевского городского головы Александра Сенкевича

Фильм «Він такий Єден», реж. Антон Рыжих, Ужгород Специальная номинация «Зрительские симпатии»

Фильм «Пуповина», реж. Александр Бубнов, Киев

На фото в заголовке: Меценат и бизнесмен Игорь Янковский с супругой Светланой Сухиной

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