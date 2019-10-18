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Украина

Когда в Украину придут холода: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карты)

15:18 18 октября 2019 853
осень, каштаны
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Минувшие выходные принесли в Украину теплую погоду. В столице даже был зафиксирован температурный рекорд: в октябре вернулся август. Некоторые синоптики прогнозируют, что это бабье лето продержится до 23 октября.

Действительно ли тепло пришло в Украину надолго, «ФАКТЫ» спросили у известных украинских синоптиков.

Как сообщила «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, бабье лето продержится до конца следующей недели.

— Днем будет 17−20 градусов тепла, а ночью, конечно, прохладно — 5−8 выше нуля. Из-за этого возможны туманы. На следующей неделе температура может незначительно снизиться. Дневная будет колебаться в пределах 15−17 градусов. А в Одесской и Николаевской областях еще будет плюс 20−22, — говорит Наталья Голеня. - Такая теплая и сухая погода сохранится до 25−26 октября. Возможно, в следующие выходные в Украину придет настоящая осень — с дождями и холодом.

В субботу, 19 октября, в Украине сохранится сухая и солнечная погода. Днем в Закарпатье до плюс 23. На севере и востоке — до 17 выше нуля.

В воскресенье, 20 октября, погода будет сухой и солнечной, но ветреной, скорость ветра — до 8 метров в секунду. Днем в Закарпатье по-летнему тепло — до плюс 23. На юге и востоке местами не более 17 градусов.

В понедельник, 21 октября, в Украине сохранится сухая ветреная погода. В Закарпатье по-прежнему плюс 23. На юге и востоке — 17 градусов тепла.

Во вторник, 22 октября, погода будет сухой и ветреной. В Закарпатье днем все еще летние 23 градуса. В западных и северных областях Украины столбики термометров не поднимутся выше 14−15 градусов.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, теплая погода в Украине продержится еще неделю, а существенное похолодание придет лишь в конце октября.

— В четверг, 24 октября, украинцев ждет похолодание на 3−4 градуса, — говорит народный синоптик. С 25 октября дневная температура будут колебаться в пределах 7−10 градусов, а по ночам ожидается всего 2−3 градуса выше нуля. И до конца месяца потепления больше не будет.

— Когда ожидать серьезных холодов?

— Первые морозы придут в Украину в середине ноября. Затем температура поднимется. А настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.

Другой народный синоптик, Владимир Деркач, сказал в интервью «ФАКТАМ», что это бабье лето будет коротким. «Похолодание, которое придет в конце второй декады, принесет ночные заморозки. Днем температура хотя и будет с плюсом, но с небольшим. Это похолодание коснется и третьей десятидневки, а в конце октября потеплеет — это будет второе бабье лето», — говорит Деркач.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сентябрь 2019 года признали самым жарким в мировой истории метеонаблюдений.

А в октябре природа, похоже, вовсе перепутала сезоны. Например, в Киеве внезапно зацвели сакуры.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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