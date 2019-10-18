Гвоздик – Бетербиев: онлайн видеотрансляция чемпионского боя

Спорт

В Филадельфии (США) пройдет бой за два чемпионских титула в полутяжелом весе между обладателем пояса WBC украинцем Александром Гвоздиком (17 побед, 14 из них — нокаутом) и чемпионом IBF россиянином Артуром Бетербиевым (14 побед, все — нокаутом).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

«Моей первой целью было завоевать пояс чемпиона мира. Теперь я хочу объединить пояса, и начну с Бетербиева. Это будет зрелищный бой, от которого болельщики получат удовольствие. Фанаты просили этот бой, так что мы его предоставим. Единственное, что я точно знаю — я буду объединенным чемпионом мира. У меня лучший тренер — Тедди Атлас. Это уже наш третий бой вместе, и с каждым разом я становлюсь все лучше и лучше», — поделился Гвоздик своими ожиданиями от предстоящего поединка в интервью Boxing News 24.

Ориентировочно боксеры выйдут в ринг Liacouras Center в Филадельфии 19 октября в 05:30 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией поединка появится в этой новости за час до его начала.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик оказался на 90 граммов легче Бетербиева.

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