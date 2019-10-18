Введение е-билета в Киеве откладывается: названа причина

Украина

В Киевской городской государственной администрации не могут назвать дату, когда будет внедрена промышленная эксплуатация системы e-билета. Об этом Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, заявил во время заседания комиссии, передает корреспондент УНН.

«Сейчас обсуждается вопрос продления от 3 до 6 месяцев», — говорит Назаров.

Он утверждает, что одна из проблем продления тестового периода — это перевозка льготников.

«Первое — это школьники, которых мы должны обеспечить карточками ученика, пока у нас тендер проведен, но, к сожалению, финансирования у нас нет. После того как будет голосование на сессии Киевсовета, в течение трех месяцев мы сможем всем детям эмитировать билеты», — сообщил Назаров.

Нет решения и по перевозке иногородних льготников.

Также он рассказал, что еще не закончены работы по организации продажи е-билетов на всех станциях метрополитена.

Ранее сообщалось, что на некоторых станциях Киева перестанут продавать карточку метро.

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