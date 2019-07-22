Еще одна станция киевского метро отказалась от жетонов

Украина

С 15 июля первые две станции киевского метро отказались от жетонов. Оплату с помощью жетонов упразднили также на «Нивках», «Ипподроме» и «Теремках». С 21 июля к ним присоединилась станция «Позняки».

Стоит отметить, что в киевском метро отменяют продажу жетонов в первую очередь на тех станциях, где наиболее популярны электронные способы оплаты. Потом выведут жетоны из употребления и на других станциях. Таким образом столичный метрополитен до 30 октября намерен окончательно отказаться от пластиковых кружков для оплаты проезда. Пока новшество вводят в одном из вестибюлей станций, чтобы люди постепенно отвыкали от жетонов и у них было время выбрать наиболее удобный способ электронной оплаты.

Как свидетельствует статистика, из полутора миллионов ежедневных пассажиров метро 10−15 процентов еще пользуются жетонами, которые продают в кассах. В конце октября метрополитен Киева окончательно откажется от жетонов. Их заменят несколькими видами электронной оплаты проезда.

В зависимости от того, как часто вы пользуетесь услугами подземки, можно выбрать удобную форму оплаты проезда: карточкой метро, бесконтактной банковской картой, единым электронным билетом (е-билетом).

Напомним:

— карточка метро продается на всех станциях (за наличный и безналичный расчет) за 15 гривен (эта залоговая сумма возвращается в кассе после использования карточки), а стоимость одной поездки варьируется от 6, 5 до 8 гривен в зависимости от желаемого количества поездок; карточка действует в течение года после последней поездки;

— бесконтактная банковская карточка (она используется для оплаты на желтых турникетах) — за каждую поездку автомат снимает 8 гривен; работает с приложениями ApplePay и GooglePay; порой в банковской системе случаются сбои, тогда приходится ждать возобновления ее работы либо выбрать альтернативный вариант оплаты;

— е-билет (стоимость 50 гривен, не возвращается) используется как для поездок в подземке, так в наземном транспорте (турникеты обозначены Kyiv Smart Card); можно купить на станциях метро «Академгородок», «Арсенальная», «Выдубичи», «Крещатик», «Лесная», «Майдан Незалежности», «Почайна», «Театральная», «Теремки»; стоить поездка может от 6,5 до 8 гривен — в зависимости от выбранного количества; пополнить можно онлайн https://transport.kyivcity.gov.ua/; оператором системы является КП «ГИВЦ» и если что-то не сработало, следует звонить по телефону 044 366 55 55;

Заменить сломанную карту (и перенести количество оставшихся поездок с поврежденной на новую) можно в сервисных центрах (они работают в специальных кассах) на станциях: «Дарница», «Дорогожичи», «Майдан Незалежности», «Политехнический институт», «Почайна» и «Крещатик» (часы работы с 8:00 до 19:00, без выходных, техперерыв с 12:00 до 12:30).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, когда закончится жизнь жетонов и чем их заменят.



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