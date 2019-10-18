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Шоу-бизнес

Повалий отменила юбилейный концерт в Киеве после скандала

19:01 18 октября 2019 242
Повалий
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Таисия Повалий отказалась от юбилейного концерта, который планировался на 10 декабря в Киеве, о чем сообщила поклонникам в соцсетях.

«Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть», — пошутила она.

Также певица отметила, что надеялась на чудо и верила, что концерт состоится. «Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня», — призналась она.

«Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу. До встречи немножечко позже», — подчеркнула певица.

Напомним, что ранее Повалий анонсировала концерт на 10 декабря в Национальном дворце искусств «Украина». Но, как сообщил директор Национального дворца Роман Недзельский, концерт не был согласован, поэтому выступать Повалий не позволили. Причиной этого стали также постоянные выступления Повалий в России.

Интересно, что билеты на концерт Повалий продавались до 14 августа, а сама певица надеялась все же выступить в Киеве.

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