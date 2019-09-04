Повалий не разрешили дать юбилейный концерт во дворце "Украина"

Шоу-бизнес

Юбилейный концерт выступающей в России и получающей там награды популярной украинской певицы Таисии Повалий, который артистка анонсировала на 10 декабря в Национальном дворце искусств «Украина», не состоится.

Об этом во время брифинга сказал директор Национального дворца Роман Недзельский.

«Концерта Таисии Повалий во дворце „Украина“ не будет, так как не соблюдена вся процедура … Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет», — цитирует Недзельского «Укринформ».

По его словам, никаких предварительных соглашений с артисткой подписано не было.

Недзельский добавил, что на эти даты уже даже запланированы другие мероприятия.

Гендиректор «Украины» также заявил, что постоянно советуется с СБУ относительно возможных выступлений российских артистов на его сцене.

Он отметил, что проводить гастроли в России — это моральная ответственность каждого из артистов.

«Если они хотят работать во дворце „Украина“, а в то же время работают в Кремлевском дворце, благодарят Путина и поздравляют российскую армию с Днем победы, — это вопрос морали», — добавил Недзельский.

Напомним, Таисия Повалий последние пять лет не выступала в Украине. Зато она была частой гостьей на кремлевских концертах, активно гастролировала в РФ.

23 июля в Instagram Таисия Повалий сообщила о своем сольном юбилейном концерте «Сегодня и навсегда» в Национальном дворце искусств «Украина» 10 декабря 2019.

При этом генеральный директор НДИ «Украина» Роман Недзельский подтвердил, что никаких соглашений на проведение концерта Повалий не подписано.

В то же время на сайте национального билетного оператора Karabas.com билеты на концерт Повалий продавали до 14 августа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter