Происшествия

Любой каприз — за ваши деньги: под Киевом полицейские-конвоиры организовывали досуг арестованным бандитам (фото, видео)

Четырех правоохранителей конвойной службы отстранили от исполнения служебных обязанностей. Они вступили в сговор с преступниками. Собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области.

Выяснилось, что задержанные конвоировали членов преступной группы, которых в 2014 году задержали за бандитизм, разбойные нападения и незаконное хранение оружия. При этом в комнатах для арестованных конвоиры организовывали преступникам встречи с посторонними лицами. «Досуг» уголовников проходил в подвальных помещениях одного из городских районных судов Киевской области. Здесь проводились застолья, на которых употреблялись алкоголь и наркотики.

При задержании на месте происшествия в помещении находились 5 подсудимых, 5 «гостей» и 4 правоохранителя. У одного из посетителей во время поверхностного осмотра изъяли предмет, похожий на пистолет (предположительно, травматический), шприцы и мобильные телефоны.

Следователи начали уголовное производство, также назначена служебная проверка, на время проведения которой конвоиры отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что ветеран АТО задержал опасного преступника, устроившего поножовщину.

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