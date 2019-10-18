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Украина

Привет "Минску": Золотое обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

20:11 18 октября 2019 135
золотое
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе боевики обстреляли район населенного пункта Золотое — территорию, откуда предполагалось украинскую армию. Враг вел обстрел из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Согласно данным от командования операции Объединенных сил, за последние сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз открывали огонь. Позиции подразделений ООС обстреливались из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме Золотого, обстрелу подверглись украинские позиции под Авдеевкой, Водяным, Талаковкой, Луганским и Новолуганским, Новотошковским и Троицким.

Напомним, сутками ранее российские оккупационные войска дважды обстреляли участок разведения сил возле Золотого. Обстрел велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Фото znaj.ua

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