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Привет "Минску": Золотое обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
На Донбассе боевики обстреляли район населенного пункта Золотое — территорию, откуда предполагалось украинскую армию. Враг вел обстрел из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Согласно данным от командования операции Объединенных сил, за последние сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз открывали огонь. Позиции подразделений ООС обстреливались из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме Золотого, обстрелу подверглись украинские позиции под Авдеевкой, Водяным, Талаковкой, Луганским и Новолуганским, Новотошковским и Троицким.
Напомним, сутками ранее российские оккупационные войска дважды обстреляли участок разведения сил возле Золотого. Обстрел велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Фото znaj.ua
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