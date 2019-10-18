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Гороскоп на 24 октября для всех знаков зодиака
Четверг, 24 октября, — прекрасный день для гадания и предсказаний.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 24 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Не стоит злиться по пустякам. Именно хорошее настроение поможет получить желаемое. Хороший день для ревизии в делах.
Телец
Тельцам следует следить за своим кошельком. А еще вам придется делать то, что мало нравится.
Близнецы
У Близнецов очень насыщенный день. Но не делайте скоропалительных выводов и торопливых шагов.
Рак
Ракам лучше заняться домашними делами, а не ссориться со всеми вокруг.
Лев
Львам стоит помочь своей второй половинке решить бытовые проблемы, иначе романтика улетучится.
Дева
День полон соблазнов и опасностей. Не забудьте утром выключить газовую плиту и электричество.
Весы
Удачный день для любви и романтических встреч. Если вы собрались в поездку, не забудьте о провизии.
Скорпион
У Скорпионов будет трудный в финансовом плане день. Многим придется выяснять отношения.
Стрелец
Стрельцам не стоит откровенничать с друзьями. Остерегайтесь аварийных ситуаций.
Козерог
У Козерогов будет все очень хорошо на работе, а вот на улице они могут стать жертвой карманных воришек.
Водолей
Не стоит проявлять инициативу и помогать тем, кто вас об этом не просил. Берегите нервы.
Рыбы
Рисковать с финансами не стоит. А вот делать предложение руки и сердца можно и нужно.
Удачного вам дня!
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