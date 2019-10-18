Стиль жизни

Гороскоп на 24 октября для всех знаков зодиака

Четверг, 24 октября, — прекрасный день для гадания и предсказаний.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 24 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Не стоит злиться по пустякам. Именно хорошее настроение поможет получить желаемое. Хороший день для ревизии в делах.

Телец

Тельцам следует следить за своим кошельком. А еще вам придется делать то, что мало нравится.

Близнецы

У Близнецов очень насыщенный день. Но не делайте скоропалительных выводов и торопливых шагов.

Рак

Ракам лучше заняться домашними делами, а не ссориться со всеми вокруг.

Лев

Львам стоит помочь своей второй половинке решить бытовые проблемы, иначе романтика улетучится.

Дева

День полон соблазнов и опасностей. Не забудьте утром выключить газовую плиту и электричество.

Весы

Удачный день для любви и романтических встреч. Если вы собрались в поездку, не забудьте о провизии.

Скорпион

У Скорпионов будет трудный в финансовом плане день. Многим придется выяснять отношения.

Стрелец

Стрельцам не стоит откровенничать с друзьями. Остерегайтесь аварийных ситуаций.

Козерог

У Козерогов будет все очень хорошо на работе, а вот на улице они могут стать жертвой карманных воришек.

Водолей

Не стоит проявлять инициативу и помогать тем, кто вас об этом не просил. Берегите нервы.

Рыбы

Рисковать с финансами не стоит. А вот делать предложение руки и сердца можно и нужно.

Удачного вам дня!

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