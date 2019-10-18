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Общество и люди

В Киеве ограничат движение по Северному мосту и закроют скоростной трамвай

21:50 18 октября 2019 69
Северный мост Киев
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В выходные дни — 19 и 20 октября, в Киеве из-за ремонта частично ограничат движение по Северному мосту.

Как сообщили в «Киевавтодоре», дорожники будут сначала работать на одной полосе, а потом на другой: в субботу и воскресенье движение частично ограничат с 8:00 до 14:00 -в направлении массива Троещина, а с 14:00 до 18:00 — в направлении станции метро «Почайна».

Кроме того, произойдут изменения в работе столичного транспорта. Снова на выходных приостановят движение скоростного трамвая № 1, так как 19 и 20 октября активизируется фаза капремонта колеи на участке от «Улицы Генерала Потапова» до «Бульвара Кольцова». Но это не отразится на маршруте скоростного трамвая № 3 — он будет курсировать без изменений.

На период «простоя» трамвая № 1 пустят больше автобусов № 2Т (при отсутствии заторов интервал движения на маршруте 7 минут).

В ночь на 19 октября будут сокращены графики движения троллейбусов №№ 18, 33 и трамвая № 12, что обусловлено ремонтом контактной сети на пересечении улиц Кирилловской и Сырецкой. Последние отправления по действующим маршрутам:

  • - № 18 — от Майдана Незалежності в 23:09, 23:20, от улицы Сошенко — в 23:08, 23:20;
  • - № 33 — от Южного вокзала — в 22:50, 23:15, от Минского массива — в 22:36, 23:00;
  • - № 12 — от Контрактовой площади — в 21:50, 22:14, от Пущи-Водицы, 14 линия, — в 22:00, 22:20.

Время выезда троллейбусов №№ 24, 30к, 37, 50 скорректируют (возможны отклонения в утренних отправлениях).

А из-за ярмарок (на улицах Иорданской, Закревского и Татарской) 19 октября изменятся маршруты троллейбуса № 34, автобуса № 101, 20 октября — автобуса № 31.

С начала движения до окончания распродаж (ориентировочно до 18:00) указанный транспорт будет ходить по трассам:

  • № 34 — по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры;
  • № 101 — от станции метро «Почайна» до проспекта В. Маяковского по обычной схеме, далее по улицам Теодора Драйзера, Закревского и снова выедет на свой путь движения;
  • № 31 — от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по привычной схеме, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной, а потом опять вырулит на собственный маршрут.

Пока демонтируют незаконную надстройку на улице Софиевской, 1, временно перенесли остановку «Майдан Незалежності» для троллейбусов №№ 6, 16, 18 (на 50 метров — на улицу Малая Житомирская), чтобы обезопасить пассажиров. Дом на улице Софиевской, 1, находится на территории охранной зоны Национального заповедника «София Киевская» — памятника национального значения внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«ФАКТЫ» сообщали, что на Южном мосту также проводится ремонт и ограничено движение, на Борщаговке до конца года ремонтируют пешеходный мост через проспект Леся Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).

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