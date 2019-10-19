Была готом: дочь Анастасии Заворотнюк немало «попила маминой крови»

Шоу-бизнес

В наши дни дочь «прекрасной няни» Анна Заворотнюк — едва ли не самый близкий для нее человек. Однако был период в жизни популярной актрисы, когда её отношения с дочерью были весьма натянутыми и далекими от идеальных.

Об этом рассказала «Комсомольской правде» на условиях анонимности коллега Анастасии Заворотнюк по актерскому цеху.

По ее словам, Аня в своё время была увлечена готической субкультурой и выглядела соответствующим образом. Таким же был и ее стиль поведения.

«Она носила тяжелые армейские ботинки с шипами, металлические ошейники, черные платья. Стала угрюмой и нелюдимой, перестала фотографироваться с родителями»,— рассказывает коллега актрисы.

По словам знакомой Анастасии, Заворотнюк никогда не жаловалась на свою дочь, но на самом деле близкие знали, что Аня изрядно попила у неё крови. Дошло даже до того, что девочка бросила школу и перестала общаться с родителями.

Если посмотреть на светлые и праздничные фото с венчания Анастасии и Петра Чернышева 11 лет назад, девочка-подросток выделяется на них черным пятном. Только представьте: в церковь (!) юная Аня пришла в готическом наряде с огромным крестом на груди.

К счастью, с возрастом она остепенилась и помирилась с мамой.

Прошло это только со временем — ближе к 16 годам Аня расцвела — отрастила волосы, стала наряжаться в коротенькие платьица. А еще извинилась перед мамой.

«Прости, мамочка, что столько выпила твой крови»,— раскаялась девушка в одном из интервью.

Еще через год — в 17 лет — Аня официально взяла фамилию матери вместо отцовской (Стрюкова)

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на сегодня Анна Заворотнюк является начинающей бизнесвумен и всячески поддерживает маму, в том числе, и информационно.

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