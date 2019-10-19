- 06:02 Гвоздик – Бетербиев: онлайн видеотрансляция чемпионского боя
- 06:01 Гвоздик – Бетербиев: онлайн-трансляция боя за два чемпионских пояса
- 05:50 Грызут даже бетон: стало известно, чем вызвано нашествие черных червей на Кирилловку
- 05:31 Чего сегодня опасаться: гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака
- 05:04 Гвоздик – Бетербиев: где смотреть объединительный чемпионский бой
- 04:50 Была готом: дочь Анастасии Заворотнюк немало «попила маминой крови»
- 04:08 ДТП с таксомоторным "Уклоном" в Киеве: есть пострадавшие
- 03:25 В Италии началось новое извержение вулкана Этна (впечатляющее видео)
- 02:55 Суд объявил перерыв в рассмотрении дела Гладковского
- 02:33 Голые фото актрисы и певицы Деми Ловато слили в Сеть
- 01:58 Расстрелянный живодерами котенок выжил и даже начал ходить на трех лапках (трогательное видео)
- 01:25 Смогли заманить: Илон Маск выступил на форуме в РФ после шутливого приглашения
Была готом: дочь Анастасии Заворотнюк немало «попила маминой крови»
В наши дни дочь «прекрасной няни» Анна Заворотнюк — едва ли не самый близкий для нее человек. Однако был период в жизни популярной актрисы, когда её отношения с дочерью были весьма натянутыми и далекими от идеальных.
Об этом рассказала «Комсомольской правде» на условиях анонимности коллега Анастасии Заворотнюк по актерскому цеху.
По ее словам, Аня в своё время была увлечена готической субкультурой и выглядела соответствующим образом. Таким же был и ее стиль поведения.
«Она носила тяжелые армейские ботинки с шипами, металлические ошейники, черные платья. Стала угрюмой и нелюдимой, перестала фотографироваться с родителями»,— рассказывает коллега актрисы.
По словам знакомой Анастасии, Заворотнюк никогда не жаловалась на свою дочь, но на самом деле близкие знали, что Аня изрядно попила у неё крови. Дошло даже до того, что девочка бросила школу и перестала общаться с родителями.
Если посмотреть на светлые и праздничные фото с венчания Анастасии и Петра Чернышева 11 лет назад, девочка-подросток выделяется на них черным пятном. Только представьте: в церковь (!) юная Аня пришла в готическом наряде с огромным крестом на груди.
К счастью, с возрастом она остепенилась и помирилась с мамой.
Прошло это только со временем — ближе к 16 годам Аня расцвела — отрастила волосы, стала наряжаться в коротенькие платьица. А еще извинилась перед мамой.
«Прости, мамочка, что столько выпила твой крови»,— раскаялась девушка в одном из интервью.
Еще через год — в 17 лет — Аня официально взяла фамилию матери вместо отцовской (Стрюкова)
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на сегодня Анна Заворотнюк является начинающей бизнесвумен и всячески поддерживает маму, в том числе, и информационно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!