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Дочь Заворотнюк показала новое сияющее фото

17:32 9 октября 2019 1212
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

23-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которую выписали из частной клиники, снова активна в социальных сетях. Анна, как ни в чем не бывало, публикует яркие фото, демонстрируя стильные осенние образы. На новом снимке красотка показывает лаконичный образ — она позирует в черном тренче с широким поясом. В подписи под фото Анна рассказывает, кому доверяет укладывать свои красивые волосы.

Напомним, один из последних постов в Instagram Анастасия Заворотнюк посвятила дочери. Она высказала слова гордости и рассказала, что Анна запустила свой бренд одежды.

Последней публикацией актрисы была фото героини сериала «Моя прекрасная няня» Виктории Прутковской. Больше месяца назад Заворотнюк исчезла из сети. Возникли слухи о том, что у актрисы диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

Родные актрисы по-прежнему не комментируют состояние актрисы. Они просят оставить их семью в покое. Тем временем, анонимные источники сообщают, что Заворотнюк выписали из частной клиники. Очевидцы с трудом узнали актрису. Говорят, она сильно располнела от препаратов.

Дальнейшее лечение будет проходить в реабилитационном центре. Пока речь о выздоровлении актрисы, к сожалению, не идет.

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