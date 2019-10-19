Украина

Грызут даже бетон: стало известно, чем вызвано нашествие черных червей на Кирилловку

Несколько дней назад в курортной Кирилловке началось настоящее бедствие — тысячи черных червей (кивсяков) появились в поселке. Они ползали по заборам и домам, напоминает РИА «Мелитополь».

По информации агентства, в Кирилловке такое впервые. Местные жители утверждают, что им иногда даже противно выходить во двор. Тем более, что многоножек много в листьях, которые загребают местные жители.

«У меня панического страха нет. Но мерзко, конечно», — цитирует издание слова Максима Федорова.

В свою очередь, энтомолог Семен Воловник считает, что для человека эти членистоногие/насекомые не представляют. Они едят листья, питаются также картошкой, морковкой и прочими овощами на огородах.

«Для человека кивсяк, скорее, полезен, чем вреден, так как они едят опавшие листья и они быстрее перегнивают, увеличивается плодородие почвы», — говорит ученый.

По его мнению, расплодился кивсяк из-за дождливого лета. Размножается он на участках, которые бизнесмены взяли под застройку, но не обрабатывают и не строятся. Ждут, как говорится, лучших времен, или, чтобы выгоднее продать.

Этот факт подтверждает и Иван Малеев руководитель Кирилловской ОТГ.

При этом как энтомологи, так и власти успокаивают жителей Кирилловки, что кивсяк исчезнет с похолоданием, а оно уже близко. Относительно будущего года пока что непонятно — возможно, нашествие повторится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вредитель-кивсяк прячется от солнца и активен в пасмурные дни. В холодный и влажный сезон многоножки повреждают корни растений и корнеплоды — морковь, свеклу, редис.

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