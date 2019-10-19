Неожиданно: стали известны судейские записки на момент остановки боя Гвоздик – Бетербиев

Спорт

В американской Филадельфии прошел объединительный бой за чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом дивизионе между украинцем Александром Гвоздиком (17 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение) и россиянином Артуром Бетербиевым (15 побед, все — нокаутом).

Наш соотечественник довольно уверенно начал поединок, но соперник стойко перенес все удары Гвоздика, при этом сам не забывая потрясать украинца своими «панчами». Александр вынужден был много работать ногами, что отобрало немало сил. Начиная с девятого раунда украинец начал пропускать все больше ударов, апогеем которых стали сразу три (!) нокдауна в десятой трехминутке и последовавшая остановка боя.

Примечательно, что на момент завершения поединка, по итогам которого Бетербиев объединил чемпионские пояса, Гвоздик лидировал согласно судейским запискам. Двое из судей отдавали преимущество нашему соотечественнику (87:83 и 86:85), еще один — россиянину (87:83). Тем не менее, именно Бетербиев продолжил свою победную серию, при этом оставаясь единственным из топ-боксеров, имеющим стопроцентную статистику нокаутов в профессиональной карьере.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик избил американского ветерана в дебютном поединке в супертяжелом дивизионе.

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