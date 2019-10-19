24.85 / 25.20 27.50 / 28.11
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Неожиданно: стали известны судейские записки на момент остановки боя Гвоздик – Бетербиев

8:11 19 октября 2019 1035
Неожиданно: стали известны судейские записки на момент остановки боя Гвоздик – Бетербиев
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В американской Филадельфии прошел объединительный бой за чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом дивизионе между украинцем Александром Гвоздиком (17 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение) и россиянином Артуром Бетербиевым (15 побед, все — нокаутом).

Наш соотечественник довольно уверенно начал поединок, но соперник стойко перенес все удары Гвоздика, при этом сам не забывая потрясать украинца своими «панчами». Александр вынужден был много работать ногами, что отобрало немало сил. Начиная с девятого раунда украинец начал пропускать все больше ударов, апогеем которых стали сразу три (!) нокдауна в десятой трехминутке и последовавшая остановка боя.

Примечательно, что на момент завершения поединка, по итогам которого Бетербиев объединил чемпионские пояса, Гвоздик лидировал согласно судейским запискам. Двое из судей отдавали преимущество нашему соотечественнику (87:83 и 86:85), еще один — россиянину (87:83). Тем не менее, именно Бетербиев продолжил свою победную серию, при этом оставаясь единственным из топ-боксеров, имеющим стопроцентную статистику нокаутов в профессиональной карьере.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик избил американского ветерана в дебютном поединке в супертяжелом дивизионе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

школьница выпала из автобуса в Тернопольской области

На Тернопольщине погибла школьница, выпавшая на ходу из автобуса (фото)

Гвоздик – Бетербиев: видео нокдаунов

Гвоздик – Бетербиев: видео нокдаунов

Кейт Миддлтон и принц Уильям

После драматический ночи Кейт Миддлтон и принц Уильям сократили программу своего пакистанского турне (фото)

Анастасия Заворотнюк

«Отравление КРОТом-2»: в РФ начинают сомневаться в болезни Анастасии Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер