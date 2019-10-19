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В Киеве сгорел Prius патрульных: не исключен поджег (фото)
В Святошинском районе Киева на стоянке сгорела машина патрульной полиции Toyota Prius. Напомним, в столичном массиве Березняки горела многоэтажка.
ЧП с автомобилем произошло в ночь на 17 октября на улице Академика Булаховского, 5а. Кроме полицейской машины, огонь полностью уничтожил Toyota Corolla и повредил Opel Insignia, сообщили в ГСЧС Киева.
Спасателям понадобилось почти 40 минут, чтобы побороть огонь. На месте работали две единицы техники и около 10 человек личного состава.
Как сообщает «Информатор», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, Toyota Prius принадлежит патрульной полиции Киева. Служебная машина стояла на парковке. В этот момент неизвестные облили ее горючими веществами и подожгли.
«ФАКТЫ» сообщали, что днем 17 октября в Киеве на ходу загорелся троллейбус, в котором находилось порядка 40 пассажиров. Перед этим во Львове на ходу загорелся трамвай с пассажирами.
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