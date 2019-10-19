Происшествия

На Закарпатье машина сбила на переходе 10-летнюю девочку (фото)

В Мукачево произошло ДТП, в котором получила травмы 10-летняя девочка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Напомним, в ДТП под Киевом погиб мальчик.

Как сообщили в областном главке полиции, авария случилась на улице Данилы Галицкого. 78-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и совершил наезд на девочку, которая переходила улицу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в областную детскую больницу.

По заключению медиков водитель, житель Мукачевского района, за рулем машины был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открытое уголовное производство. Автомобиль помещен на спецплощадку отдела полиции. Следствие по делу продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двух смертельных ДТП. В Харьковской области грузовик «МАН» врезался в стоявший на обочине автомобиль «ВАЗ», водитель которого погиб в этом ДТП. В Киеве в ДТП попала «скорая», перевозившая пациента. Погибли медики.

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