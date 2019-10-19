- 10:43 На Закарпатье машина сбила на переходе 10-летнюю девочку
- 10:33 Даже если бы представилась возможность поехать в Россию, не стал бы этого делать, — Алексей Суханов
- 10:14 Трамп опозорился, поздравляя американок с историческим выходом в космос
- 10:12 Настоящее убожество: сеть взбудоражили фото открытия школьной аллеи, на которую потратили кучу денег
- 10:03 Я понимала, что убила человека: шокирующее признание участницы «Х-фактора»
- 09:55 В Украине стремительно сокращается население: обнародованы печальные данные
- 09:33 В Киеве сгорел Prius патрульных: не исключен поджег
- 09:08 Гвоздик – Бетербиев: статистика ударов
- 09:03 Людей смыло волной: появились первые фото с места прорыва дамбы в России
- 08:59 Где смотреть онлайн «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 08:53 Суд принял новое решение по делу о пожаре в «Виктории»
- 08:35 Гвоздик – Бетербиев: видео нокдаунов
На Закарпатье машина сбила на переходе 10-летнюю девочку (фото)
В Мукачево произошло ДТП, в котором получила травмы 10-летняя девочка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Напомним, в ДТП под Киевом погиб мальчик.
Как сообщили в областном главке полиции, авария случилась на улице Данилы Галицкого. 78-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и совершил наезд на девочку, которая переходила улицу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в областную детскую больницу.
По заключению медиков водитель, житель Мукачевского района, за рулем машины был трезв.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открытое уголовное производство. Автомобиль помещен на спецплощадку отдела полиции. Следствие по делу продолжается.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двух смертельных ДТП. В Харьковской области грузовик «МАН» врезался в стоявший на обочине автомобиль «ВАЗ», водитель которого погиб в этом ДТП. В Киеве в ДТП попала «скорая», перевозившая пациента. Погибли медики.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Регина возвращается: жену Влада Топалова уговорили вести шоу «Орел и Решка» с «таинственным незнакомцем»
После драматический ночи Кейт Миддлтон и принц Уильям сократили программу своего пакистанского турне (фото)
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.