Украина

Начались увольнения прокуроров, которые вели дела Майдана: что об этом известно

Генеральная прокуратура уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления на Майдане во время Революции Достоинства. Об этом сообщил прокурор Управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской.

По словам Донского, под сокращение попали Юрий Безщасный, Татьяна Демьяненко и Виталий Тарасюк. Последний был заместителем руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который возглавлял расследование по делам Майдана, передает «Громадське радіо».

Донской не исключает, что теперь расследования по делам Майдана будут еще больше затягиваться.

Журналист Ирина Ромалийская сообщила в Facebook, что Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора. Причина — чиновники не согласны с тем, что во время собеседования могут учитывать анонимную информацию о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

Как сообщил изданию «theБабель» Сергей Горбатюк, он отказался подавать заявление установленного образца на переаттестацию. Вместо этого подал рапорт и два заявления.

«Одно заявление — о переводе, одно — о невозможности подачи заявления установленного образца и выполнения порядка. Не допустят к аттестации точно. Но сделаю все возможное, чтобы эта реформа в таком виде не шла. А уволят? Вчера, сегодня испугались. Как будет в понедельник — не знаю», — сказал он.

Горбатюк сказал, что по этой причине из спецуправления уже уволили четырех сотрудников. Также, по его словам, неправильное заявление подал старший прокурор управления Алексей Донской.

Отметим, в интервью «Укринформу» замгенпрокурора Виталий Касько заявил, что все уголовные производства, которые расследует управление спецрасследований Генпрокуратуры, до 20 ноября передадут в другие ведомства по подследственности. Он заявил, что Горбатюку предложили перейти в Госбюро расследований или пройти аттестацию и остаться работать в ГПУ.

Напомним, Верховная Рада утвердила закон о полной «перезагрузке» органов прокуратуры, которая предполагает масштабное сокращение числа прокуроров и повышение зарплат оставшимся сотрудникам

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дела о расстрелах на Майдане в 2014 году расследуются очень медленно. По мнению начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, не хватает экспертов-баллистов и нет помощи от силовых структур.

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