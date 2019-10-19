Били по голове, в пах и живот: все подробности жуткого инцидента со школьниками в Кропивницком

Происшествия

В Кропивницком произошло ЧП в школе. Восьмилетнего мальчика жестоко избили сверстники. Пострадавший ребенок рассказал, что его избивали ногами всю перемену, а в какой-то момент к его обидчикам присоединился и ученик шестого класса, дежуривший в школьном коридоре. Пострадавший попал в больницу.

- У сына диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, отек височно-затылочной части, — рассказала «ФАКТАМ» мама мальчика Ольга. — Ваня уже неделю лежит в больнице, у него рвота и сильные головные боли. То, что он рассказал, невозможно было спокойно слушать. Дети его же возраста жестоко избивали Ваню целую перемену. Он лежал на полу, а они продолжали бить его ногами по голове. И никто их не остановил.

По словам Ольги, все началось с инцидента в школьном туалете.

- Этому мальчику восемь лет, но учится он во втором классе, — говорит Ольга. — Началось все с пустяка. Этот мальчик наступил Ване на ногу. Сын что-то ему сказал. А тот в ответ Ваню ударил. Позже на вопрос, зачем он это сделал, тот мальчик сказал: «Да просто так». Ваня дал сдачи. Тот мальчик убежал.

Но оказалось, он побежал за подмогой. Позвал своего брата и еще двоих одноклассников. Они вчетвером встретили моего сына возле класса. Напали и начали бить. Это было в школьном коридоре. Не знаю, где был дежурный по этажу учитель. Но происходящее увидел ученик шестого класса, который дежурил. Вместо того, чтобы разнять драку, он подлетел к Ване, схватил его за лицо и со словами «Ты чего малых обижаешь?» сбил Ваню с ног. Сын упал и уже не вставал. А те четверо детей набросились на него с новой силой.

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Потом еще один старшеклассник, который все это видел, рассказал, что дети били Ваню ногами по голове, в пах, в живот… Сын, наверное, на несколько секунд потерял сознание, потому что, по словам того старшеклассника, он лежал, не двигаясь. А те четверо продолжали избиение. Потом Ваня пытался встать, но они ставили его на колени и снова били. Этот ужас продолжался всю перемену. «Мне было больно и очень страшно, — рассказывал Ваня. — Я уже не видел и не понимал, кто куда меня бьет…».

Дети разбежались только когда пришла Ванина классная руководительница. Она помогла сыну подняться. Ваня едва держался на ногах, но учительница почему-то не отвела его в медпункт и даже не позвонила мне. Я обо всем узнала уже когда забирала сына из школы. На нем лица не было. Когда Ваня при мне чуть не потерял сознание, я вызвала «скорую»…

По словам Ольги, сейчас у ее сына нарушена координация.

- Кроме того, он начал заикаться! — говорит женщина. — Ваня очень плохо спит, плачет и теперь боится идти в школу. Что касается детей, которые его избили, то я видела только шестиклассника. Причем увидела его в школе в тот момент, когда он в компании одноклассников бил своего сверстника! Я заметила их, когда забирала из школы своего младшего сына. Этот шестиклассник вместе с друзьями бил одного мальчика ногами. Никто не вмешивался — ни ученики, ни родители, которые пришли за своими детьми. Я не выдержала и закричала: «Что вы творите? Как так можно?!» На что этот уже известный мне шестиклассник, избивший Ваню, закричал: «Какое ваше дело?!» Когда в школу вызвали родителей этого шестиклассника, они не стали отрицать, что их сын может кого-то избить. Оправдывали его тем, что «у него горячая кровь» и что, швырнув моего Ваню на пол, он якобы кого-то защищал. Но родители этого шестиклассника хотя бы пришли. А родителей четверых сверстников моего сына, которые всю перемену били его ногами, я так и не увидела. Их вызывали, но все они сказали, что не могут прийти.

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До сих пор с их стороны не было даже элементарных извинений. Нет поддержки и со стороны школы. Там пытаются замять это дело, так как не хотят скандала. Преподносят все так, как будто это была обычная потасовка, детские разборки. Но в результате этих разборок мой сын оказался в больнице с травмой головы!

В школе № 17 в Кропивницком говорят, что в ситуации разбираются.

- Я не была свидетелем случившегося. Третьеклассник Ваня после произошедшего действительно попал в больницу, — говорит заместитель директора школы Татьяна Яровая. — Мы пытаемся разобраться, воспроизвести ситуацию, опросив все стороны. Дежурный учитель в тот момент был в коридоре, но не в том месте, где это произошло. Известно, что два ученика шли в туалет. Один другому наступил на ногу, тот ответил ненормативной лексикой. Начались выяснения отношений… И участвовал в этом еще и ученик шестого класса.

Классная руководитель Вани Наталия Бурага говорит, что, когда она прибежала на шум, дети, избивавшие Ваню, уже начали разбегаться. На вопрос, почему не отвела ребенка к медсестре или хотя бы не сообщила о случившемся его маме, классная руководитель сказала, что «в тот момент Ваня неплохо себя чувствовал»:

- Я помогла Ване подняться на ноги и дважды спросила у него, нужна ли ему помощь медсестры. Он ответил, что ничего не нужно.

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Тем временем в полиции по факту случившегося открыли уголовное производство. Пока что телесные повреждения пострадавшего школьника оценивают как легкие.

- Сведения о произошедшем внесены в Реестр досудебных расследований по статье «Нанесение легких телесных повреждений», — сообщил начальник сектора ювенальной превенции Сергей Вовкогон. — Выясняются все обстоятельства случившегося. Если человек, совершивший указанное правонарушение не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, ответственность будут нести его родители.

Родители детей, избивших Ваню, сейчас не выходят на связь с журналистами. Но ранее мама одного из этих мальчиков сказала «Суспільному», что ее сын не мог никого избить: «Это маленькие дети, им по 7−8 лет! Как они могут бить? Ну никак. Они невысокие…»

Несколько дней назад «ФАКТЫ» сообщали о вопиющем случае буллинга в Запорожье, где в школе № 38 девочка «на камеру» жестоко избила сверстницу. Издеваясь на своей жертвой, школьница требовала, чтобы та «публично перед ней извинилась». А на следующий день в Запорожье произошло еще одно ЧП: школьник избил и едва не задушил девочку. ЧП произошло на глазах у десятков школьников, которые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Медицинский психолог и эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугаева рассказывала «ФАКТАМ, что видеоролики с актами насилия подростки снимают на камеру для того, чтобы потом выставить в социальных сетях и набрать лайки. В некоторых закрытых группах даже проходят соревнования: кто наберет больше лайков, получает своеобразные призы.

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