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Общество и люди

Остались жена и 6-летний сын: в Харькове простились с воином, погибшим от пули снайпера на Донбассе (фото, видео)

14:56 19 октября 2019 59
похороны
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 18 октября, в Харькове похоронили украинского военнослужащего Юрия Громовича, погибшего в Донбассе.

Провести Героя в последний путь пришли близкие, родные и побратимы. Его похоронили на аллее Героев одного из кладбищ Харькова.

Громович служил гранатометчиками в составе 92-й механизированной бригады. 15 октября в зоне ООС неподалеку Авдеевки его убил снайпер боевиков.

«Так случилось, коварный враг поймал, когда он буквально на секунду выглянул в бойницу. Это днем. В обеденный перерыв. И две пули прилетели, одна попала ему в шею. Ранение было несовместимо с жизнью. Боевые побратимы буквально сразу его эвакуировали. Но столь было серьезное ранение, он не выдержал «, — сказал капеллан 92-й мехбригады отец Григорий.

У погибшего остались жена и 6-летний сын.

Видео прощания опубликовал «5 канал».

«ФАКТЫ» сообщали, что в этот же день в Миргороде на Полтавщине состоялось прощание с военнослужащей 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Украины Ярославой Никоненко, которая также погибла от пули вражеского снайпера.

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