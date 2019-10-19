- 15:27 Жертва скончалась на месте: под Черниговом полицейский сбил велосипедиста
- 15:22 В «Танці з зірками» вернется самый популярный участник первого сезона
- 15:00 Туманы и пожары: синоптики предупредили о сложных погодных условиях
- 14:57 На Закарпатье задержали банду фальшивомонетчиков
- 14:56 Остались жена и 6-летний сын: в Харькове простились с воином, погибшим от пули снайпера на Донбассе
- 14:42 На Прикарпатье переполох из-за пропавшей в лесу женщины
- 14:05 Били по голове, в пах и живот: все подробности жуткого инцидента со школьниками в Кропивницком
- 14:04 Легкий рецепт варенья «слива в шоколаде»: просто и вкусно
- 13:53 Люди были беспомощны: увеличилось число погибших при прорыве дамбы в России
- 13:53 Спасатели достали кота, который шесть дней просидел в дымоходе похоронного бюро
- 13:47 Повышение стоимости проезда в метро на 1 гривну привело к массовым беспорядкам в Чили
- 13:14 Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая осень
Остались жена и 6-летний сын: в Харькове простились с воином, погибшим от пули снайпера на Донбассе (фото, видео)
В пятницу, 18 октября, в Харькове похоронили украинского военнослужащего Юрия Громовича, погибшего в Донбассе.
Провести Героя в последний путь пришли близкие, родные и побратимы. Его похоронили на аллее Героев одного из кладбищ Харькова.
Громович служил гранатометчиками в составе 92-й механизированной бригады. 15 октября в зоне ООС неподалеку Авдеевки его убил снайпер боевиков.
«Так случилось, коварный враг поймал, когда он буквально на секунду выглянул в бойницу. Это днем. В обеденный перерыв. И две пули прилетели, одна попала ему в шею. Ранение было несовместимо с жизнью. Боевые побратимы буквально сразу его эвакуировали. Но столь было серьезное ранение, он не выдержал «, — сказал капеллан 92-й мехбригады отец Григорий.
У погибшего остались жена и 6-летний сын.
Видео прощания опубликовал «5 канал».
«ФАКТЫ» сообщали, что в этот же день в Миргороде на Полтавщине состоялось прощание с военнослужащей 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Украины Ярославой Никоненко, которая также погибла от пули вражеского снайпера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Регина возвращается: жену Влада Топалова уговорили вести шоу «Орел и Решка» с «таинственным незнакомцем»
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!