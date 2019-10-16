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Стало известно имя второго воина, погибшего на Донбассе 15 октября от пули снайпера
15 октября в Донецкой области в районе города Авдеевка от пули снайпера российских наемников погиб боец Юрий Владимирович Громович. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Юрий Громович — солдат 92-й отдельной механизированной бригады, 1983 года рождения, житель Харькова. Боевики не прекращают обстрелы позиций украинских воинов, несмотря на переговоры об отводе войск.
Ранее сообщалось, что 15 октября снайпер боевиков убил 36-летнюю военнослужащую 101-й бригады Генштаба ВСУ Ярославу Никоненко. Она пошла на фронт после гибели отца, Сергея Никоненко, который был корректировщиком в батальоне «Айдар» и погиб в январе 2015 года при обстреле под Трехизбенкой — поселке в Луганской области.
У Ярославы Никоненко осталась 13-летняя дочь, для которой сейчас собирают материальную помощь.
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