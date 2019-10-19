Хотим в Россию: фото из Луганска вызвало бурное обсуждение среди украинцев

Украина

В Луганске провели показательный флешмоб «Хотим в Россию». Его участники «по зову сердца» выстроились на площади, создав таким образом фразу «Мы хотим в Россию».

От проезжей части их отделили автобусами.

В сети посмеялись над участниками этой «многотысячной» акции.

«А где тысячи поддерживающих сотню этих идиотов?!? До того, как начать костерить всех подряд…, может обратите внимание, что эти „гимнасты“ радуют этой „радостью“ только себя?», — отмечает Дмитрий Лаленков.

«Они прекрасно знают, что в Украине их никто не держит. Возможно, эта акция не для украинцев, а для россиян, чтобы те впустили их к себе», — предполагает Алекс Блавацкий.

«Только вот Россия не принимает», — грустно отмечает Сергей Быков.

И лишь Олег Криштопа пишет, что если бы Киев был под оккупацией, то и в нем нашлись бы 200 человек для подобной акции.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о неоднозначной акции переселенцев из Луганска, которые решили отправиться в оккупированный город «ради поговорить». В свою очередь оккупанты инициаторов акции назвали предателями и призвали так называемое «МГБ ЛНР» отреагировать, то есть арестовать «националистов», если те «посягнут» на территорию «республики».

А недавно освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов с горькой иронией отметил, что сейчас в Крым или оккупированный Донбасс можно ездить только на танках.



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