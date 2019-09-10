Украина

«Пришло время. Я — принял решение! Иду в Луганск». Видеоролик с таким названием выложил в Facebook Андрей Шаповалов, руководитель региональной дирекции телекомпании UA: ДОНБАС (ранее — областная государственная). В футболках с брендовым слоганом Луганской области «Луганщина моя» в ролике также снялись: Антон Волохов, начальник Управления молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации, которая в 2014-м вынужденно переместилась в Северодонецк, и Денис Денищенко, директор департамента по внешним связям Луганской ОГА. Они сказали, что истосковались по родному городу и не видят причин не побывать там.

«14 сентября 2019 года мы идем в Луганск. Пять лет прошло. Сколько еще ждать? Пять лет мы оторваны от дома. Это очень много для человеческой жизни. Мы понимаем, что надо с чего-то начинать. Пять лет я вижу во сне родной Луганск, я снова хочу увидеть свой город. Не на видео, не издалека и не во сне. Я принял решение этот День города праздновать в Луганске», — обратился к своим фолловерам в Facebook Андрей Шаповалов.

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«Надо же с чего-то начинать, война длится уже пять лет. Как вы видите реинтеграцию тех территорий?» — сказал «ФАКТАМ» Шаповалов, отвечая на вопрос о цели данной акции.

Он подчеркнул, что это частная инициатива трех обычных вынужденных переселенцев примерно одинакового возраста «40+», которые выросли едва ли не в одном дворе и в 2014-м году стали участниками патриотического сопротивления оккупации, а затем — вынужденными переселенцами.

В частности, Шаповалов второго марта 2014-го единственный из депутатов Луганского облсовета, проголосовал против обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.

«ФАКТЫ» пообщались с участниками будущей акции. Они осознают всю опасность своей затеи, поэтому готовят письма в ОБСЕ и ООН с целью добиться гарантий безопасного проведения акции. И если не получат гарантий, то акция не состоится.

Патриоты планируют возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко и к Богородице (памятный знак к 2000-летию Рождества Христова в центре Луганска), навестить родные дома и памятные для каждого места.

Инициаторы акции сообщили «ФАКТАМ», что к ним уже готовы присоединиться десятки представителей общественных организаций. Добираться в Луганск планируют через мост в Станице Луганской, как это ежедневно делают тысячи жителей Луганщины.

Все трое понимают, что, даже получив гарантии безопасности, на оккупированной территории они могут повстречаться как с оккупантами, так и с их пособниками, и стать, если не заложниками, то жертвами случайного нападения. А возможно — просто частью картинки кремлевской пропаганды, которая утверждает, что на территории Украины все эти пять лет идет гражданская война.

Луганчане дружно заверили, что брататься ни с кем не собираются. Тем не менее они хотят начать диалог с теми, кто живет на не подконтрольной Украине территории.

«Пушками войну мы не закончим, потому что у россиян их больше, а нужно же как-то ее прекращать и с чего-то начинать», — сказал Андрей Шаповалов. С кем именно он надеется начать диалог, Шаповалов, как и другие собеседники, не уточнили. И, как такая акция возвращения участников митингов весны-2014 года за единство Украины, приблизит окончание боевых действий или ускорит реинтеграцию территорий тоже точного ответа, получить ни у кого из инициаторов акции не удалось. Шаповалов объяснил, что мол, идея родилась спонтанно, и сама ситуация покажет, как все пойдет.

По мнению Дениса Денищенко, эта акция будет первым шагом к тому, чтобы нынешние хозяева оккупированного города показали, способны ли они обеспечить безопасность людям с проукраинской позицией.

На вопрос «ФАКТОВ», рискнут ли они войти в Луганск с украинскими флагами в руках, все ответили, что государственный флаг носят в своих сердцах, и, возможно, возьмут с собой, а уж разворачивать ли его там, решат по ситуации.

Луганчане призывают широко освещать их акцию в прессе.

В социальной сети анонс акции, остро напомнивший начатый прокремлевским телевидением цикл передач «Надо поговорить», где происходило братание «разобщенных» якобы «гражданской войной» и «политикой Госдепа США» украинцев и россиян, вызвал бурю критики и негодования.

«Новый завтрак на границе? Это в поддержку особого статуса и автономной республики, я так понимаю? Типа войны нет, мы братья, „лнр“ — Украина и все такое? Извиниться за конфликт и инцидент? Или у Путина заложники закончились на обмен? Белые футболки вместо белых польт — новый хештег!» — написала в Facebook писатель, вынужденная переселенка из Луганской области Олена Степова (Степанец).

«Сказать, что я офигела — просто ничего не сказать! Вот они первые крысы бегущие с тонущего корабля», — высказалась на своей странице в Facebook бывшая узница оккупантов, вынужденная переселенка из Донецкой области Ирина Довгань.

«Идея публично сходить в Луганск, возложить там цветы и вернуться обратно — это несусветная глупость… Дело в том, что прямо сейчас в тюрьмах и подвалах „ЛДНР“ гниют десятки ни в чем неповинных людей. Они сидят только за то, что имели смелость оставаться украинцами на неподконтрольной территории, говорить то, что не нравится режиму. В донецких тюрьмах уже не первый год сидят ваши коллеги — Галазюк Олег и Станислав Васин (Станислав Асеев. — Авт.). Получается, что вы будете гулять „дома в гостях“, а они в это время будут сидеть в тюрьме. Как и сотни других пленников… Теперь же нельзя садиться за праздничный стол с людьми, которые держат ваших коллег и знакомых в заложниках. Подождите, пока обменяют или выпустят всех пленников, только тогда публичные поездки в Луганск станут приемлемыми. А до того — это что-то вроде коллаборационизма… В общем, какой бы исход ни был — потеряете или уважение коллег, или свободу», — земляк участников намеченной акции, также вынужденный переселенец, журналист Радио Свобода Андрей Дихтяренко, призвал «совершить вылазку в родной город» только после освобождения все заложников, даже если потребуется ждать этого несколько лет: «Отпразднуете День Луганска на несколько месяцев или даже лет позже? Не беда, вы и так уже опоздали на неделю», — написал Дихтяренко в Facebook.

Все посты критиков безумной идеи обросли тысячами комментариев. Большинство комментаторов акцию не одобряет, считая ее проявлением коллаборационизма. Участников также предупреждают о почти гарантированной возможности попасть на подвал и таким образом пополнить «обменный фонд» оккупантов.

Оккупанты также отреагировали на инициативу трех переселенцев.

Инициаторов акции назвали предателями и призвали так называемое «министерство государственной безопасности ЛНР» («МГБ ЛНР») отреагировать, то есть арестовать «националистов», если те «посягнут» на территорию «республики».

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