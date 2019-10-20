Украина

Жара до плюс 23: синоптики рассказали, какой будет погода в начале следующей недели

В начале будущей недели в Украине сохранится сухая ветреная погода. Об этом свидетельствует прогноз Украинского Гидрометцентра. Напомним, ранее спасатели предупредили украинцев о сильных туманах.

В понедельник, 21 октября, теплее всего будет в Закарпатье — там сохраняются рекордные для середины октября 23 градуса тепла. На юге и востоке будет несколько «холоднее» — там средняя температура воздуха составит 17 градусов.

Во вторник, 22 октября, погода оправдает предупреждение спасателей ГСЧС о высокой пожарной опасности — она будет сухой и ветреной. В Закарпатье сохраняются летние 23 градуса, а в западных и северных областях Украины столбики термометров не поднимутся выше 14−15 градусов.

Отметим, в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань рассказал, как долго продержится рекордно теплая погода в Украине.

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