24.84 / 25.16 27.49 / 28.01
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Жара до плюс 23: синоптики рассказали, какой будет погода в начале следующей недели

7:17 20 октября 2019 47
Осень
Инф. «ФАКТОВ»

В начале будущей недели в Украине сохранится сухая ветреная погода. Об этом свидетельствует прогноз Украинского Гидрометцентра. Напомним, ранее спасатели предупредили украинцев о сильных туманах.

В понедельник, 21 октября, теплее всего будет в Закарпатье — там сохраняются рекордные для середины октября 23 градуса тепла. На юге и востоке будет несколько «холоднее» — там средняя температура воздуха составит 17 градусов.

Во вторник, 22 октября, погода оправдает предупреждение спасателей ГСЧС о высокой пожарной опасности — она будет сухой и ветреной. В Закарпатье сохраняются летние 23 градуса, а в западных и северных областях Украины столбики термометров не поднимутся выше 14−15 градусов.

Отметим, в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань рассказал, как долго продержится рекордно теплая погода в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Смерть байкерши: эксклюзивные фото с места страшной аварии под Киевом

Смерть байкерши: эксклюзивные фото с места страшной аварии под Киевом

знаки зодиака

Могут и убить: топ-5 самых агрессивных знаков Зодиака

Вершина моста

Опасное селфи: с вершины Южного моста в Киеве сняли двух подростков (фото)

Пушилин

Кремль выдвинул Пушилину последнее китайское предупреждение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер