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Джонсон отправил в Брюссель два письма — с просьбой об отсрочке Brexit и с просьбой ее не давать
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после поражения в Палате общин, отправил в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, однако не стал ставить под ним свою подпись. Одновременно он отправил второе, подписанное им лично письмо, где выражал мнение, что отсрочка была бы ошибкой. И попросил лидеров ЕС обратиться к британскому парламенту с просьбой проголосовать за сделку по выходу из Евросоюза в назначенный срок.
Daily Mail уточняет, что письма было даже три. В еще одном послании кабинет министров дает понять, что первое послание — от парламента, а не от правительства страны. Оно написано постоянным представителем Британии в Брюсселе сэром Тимом Бэрроу.
Британский парламент, который впервые за 40 лет собрался в субботу, не утвердил сделку о «разводе» с Европейским Союзом, согласованную Борисом Джонсоном. И премьер-министр по закону обязан был просить Брюссель об отсрочке выхода Великобритании из ЕС, который должен был намечен на 31 октября.
Британия должна была выйти из ЕС еще 9 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Борис Джонсон неожиданно объявил о заключении сделки с ЕС по Brexit.
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