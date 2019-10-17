Шоу-бизнес

Даже если бы представилась возможность поехать в Россию, не стал бы этого делать, — Алексей Суханов

Пять лет назад Алексей Суханов навсегда покинул Россию. Несмотря на то что был влиятельным журналистом, вел информационную программу на одном из российских каналов, работал на радио, имел квартиру в Москве, машину и прекрасные перспективы. То, что произошло на востоке Украины, перевернуло сознание. Алексей порвал все связи с Россией и уехал в Украину, забрав с собой лишь коллекцию живописи. К тому времени он уже был известен как ведущий социального ток-шоу «Говорить Україна» на канале «Україна». Через семь лет после первого эфира этой программы Алексей признался, что проект стал главным делом его жизни. Последний год в жизни Алексея Суханова появился еще и театр. Он сыграл в пьесе «Дракон» Шварца, дебютировав на сцене в паре с Владимиром Горянским, снялся в картине режиссера Валерия Шалыги «Відлуння» и готовится к премьере нового спектакля.

«Согласился сыграть одну из ролей, даже не читая сценарий»

— Естественно, не считаю себя профессиональным актером, — признался Алексей. — Я просто любитель. Хотя сыграл в полнометражном кино, двух театральных постановках и сейчас приступаю к работе над третьей. Это будет спектакль «Толик-молочник» по пьесе талантливого украинского драматурга Максима Курочкина по мотивам легендарного «Тевье-молочника» — очень глубокая вещь.

— Кого вы сыграете?

— Самого Тевье, вернее, Толика. Это невероятно круто, но, признаюсь, боюсь сейчас что-то говорить, поскольку слишком уж серьезная роль. Хватило бы мне мудрости и работоспособности переварить этот материал. Думаю, это будет одно из самых знаковых событий в моей жизни. Знаете, для меня этот образ достаточно собирательный. Мне кажется, что каждый из нас немного Тевье, и я в том числе. И даже то, что происходит с Украиной — тоже Тевье, в той или иной степени. Думаю, это та самая роль, о которой мечтают многие актеры. Тевье — не просто образ, а система жизни, пронизанная болью, разочарованием и, конечно, огромной любовью.

— «Тевье-молочник» — культовая пьеса для украинского театра. Вы видели Богдана Ступку в этой роли?

— Увы, нет. Но я сотни раз просмотрел телевизионную постановку с его участием. Ступка — это глыба, актер мирового уровня. Понятно, что ни о каком сравнении и речи быть не может. Да и пьеса Курочкина — это мотивы Шолом-Алейхема, которые перенесены в современную жизнь. В ней затрагивается и Чернобыль, и Афганистан. По большому счету, она об обретении корней. То, что сейчас стало необыкновенно важно для Украины. Она или пойдет своим путем, или потеряет то, ради чего погибли тысячи наших воинов. Это принципиально важно.

— Насколько серьезно ваше увлечение театром?

— Для меня сцена как открытое окно в комнате. Конечно, я очень люблю ток-шоу «Говорить Україна» — это проект всей моей жизни, некая миссия. Погружение в непростые судьбы других людей, их истории забирают у меня слишкоммного энергии, истощают. И когда появились кино и театр, это стало глотком свежего воздуха. Иначе я просто сошел бы с ума, потому что невозможно все время жить, сталкиваясь лишь с одними трудностями, бедами, разочарованиями. Да, мы помогаем нашим героям. Но прежде чем это произойдет, сначала надо принять их боль. В общем, время от времени мне нужна передышка.

Наряду с известными актерами, включая Алексея Вертинского, Алексей Суханов сыграл в музыкальной комедии «Весна для Гитлера»

— Ею стал театр?

— Конечно. Все случилось благодаря известному украинскому актеру Владимиру Горянскому, которого называю теперь своим театральным крестным отцом. Однажды он позвонил мне, сказал, что начинается работа над легендарной пьесой Шварца «Дракон», и спросил, не хочу ли сыграть одну из ролей. Я тут же согласился, даже не читая сценарий. Страшно не было, испытывал лишь огромный интерес. Я не скрывал, что у меня нет актерского образования, но это никого не смутило.

Оказалось, самое главное на сцене, как и в работе над телепроектом, быть искренним и честным. Мою работу в «Драконе» увидел режиссер Валерий Шалыга и пригласил на одну из ролей в картину под рабочим названием «Відлуння». Буквально пару недель назад закончились съемки, в 2020 году состоится премьера картины. Это история нескольких еврейских семей во время нацистской оккупации. Признаюсь, для роли мне потребовалось собрать все свои силы.

«Многим россиянам приятнее залезть в чужой дом, чем привести в порядок свой»

— Известно, что за их восстановлением вы летаете в Юрмалу.

— Да, это мое место силы. После двух с половиной месяцев напряженных съемок ток-шоу и работы в кино прилетел к себе домой, чтобы напитаться свежим воздухом. Здесь мне всегда хорошо, в любое время года и в любую погоду. Называю Юрмалу раем на земле. Это моя химчистка, санаторий, больница, здесь я восстанавливаюсь.

— И сколько времени вам необходимо, чтобы вновь воспрять духом?

— На самом деле, уже на второй день ловлю себя на мысли, что скучаю по Киеву. Но заметил, если раз в месяц не прилетаю в Юрмалу, ощущаю невероятный упадок сил — мне нужно хотя бы два дня для подзарядки. В Юрмале ничего не делаю, просто сплю, гуляю, отключив мозги. Чувствую себя там уверенно, потому что на сегодня квартира в Юрмале — единственная моя собственность.

— В Киеве вы так и не обзавелись жильем?

— Нет, поскольку до сих про не решен вопрос с моим гражданством. Получилось, что у меня паспорт страны, куда уже не могу вернуться. Да и той России, из которой я уехал в 2014 году, уже нет. Чувствую себя таким «осенним листочком», который мотыляет по асфальту туда-сюда. Хотя мне очень хочется жить в Киеве, потому что свое будущее связываю именно с Украиной.

«Говорить Україна» — это проект всей моей жизни, некая миссия», — говорит Алексей Суханов. Фото канала «Украина»

— Не скучаете по России?

— Нет. Детство, которое я провел в Иваново, и так останется со мой. Многих из моих близких людей уже нет на свете — бабушки, дедушки, некоторых друзей. Вообще, ни капельки не скучаю. И даже если бы мне представилась возможность поехать в Россию, не стал бы этого делать. Со временем все отчетливее осознаю, что у меня совершенно другое мировоззрение, чем-то, которое господствует в этой стране.

Теперь понимаю, что имперскость, высокомерие у России были всегда. И это при том, что полстраны до сих пор «ходит в дырку», а не в цивилизованный туалет. Но им гораздо приятнее залезть в чужой дом, чем привести в порядок свой. Я этой философии не разделяю, меня сейчас уже ничто не связывает с Россией. Да и не хочу служить государству, которое напоминает мне того самого Дракона из пьесы Шварца.

«В Юрмале у меня все стены завешаны картинами — от пола до потолка»

— Что может изменить этих людей?

— К своим 45 годам я понял, что проблема в самих людях, их мировоззрении и мире вокруг. Человечество не делает выводы из своих ошибок, история развивается по спирали. Если бы мир изменился в отношении России, то, понятно, это повлекло бы перемены. Наивно полагать, что лишь один Путин является «страшилкой».

Знаете, грибок в ванной развивается до того момента, пока мы ему это разрешаем и пока не начинается астма. В этом мире все системно. Все начинается с мелочей, равнодушия и грязной попы, которую просто нужно вымыть. Не хочу распалять себя, задумываясь над тем, что изменить не в моих силах. Лишь отчаянно больно за людей, которые не понимают, что происходит вокруг.

— Мир никогда не был идеален.

— Это правда, вот я и нахожу отдушину в искусстве, театре, кино, живописи, чтобы не зацикливаться на негативе.

— Кстати, пополняется ли ваша коллекция живописи?

— У меня сейчас такой период в жизни, когда увлекся украинской керамикой. Приобрел несколько экспонатов Лизы Портновой, Александра Мирошниченко, Андрея Кириченко — мастеров, от работ которых просто перехватывает дыхание! Часть коллекции находится в Юрмале, часть в Киеве. В Юрмале у меня все стены завешаны картинами — от пола до потолка. Больше нет места. Но это не вся коллекция, самое ценное хранится в Бельгии на складе.

Мечтаю когда-нибудь выставить свои «сокровища» в Украине. У меня есть чем похвастаться — рисунок Владимира Маяковского, Виктор Пальмов, Эрнст Неизвестный, Сергей Параджанов, Иван Марчук. Много именно музейных художников. Но выставка — слишком дорогое удовольствие. Признаюсь, сейчас даже не помню, чья работа оказалась в моей коллекции первой. Сейчас, бывает, смотрю на некоторые произведения и думаю: «Боже, зачем я это покупал?!» Коллекционеры тоже взрослеют и меняются, как и вся наша жизнь.

Напомним, Алексей Суханов известен в Украине еще и как кулинарный эксперт. Он не раз делился с читателями «ФАКТОВ» рецептами вкусных и простых в приготовлении блюд: идеальной окрошки, икры из баклажанов, ароматного и сочного сливового пирога, варенья из айвы.

Фото из Facebook



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