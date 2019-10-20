- 15:49 В Одессе поймали офицеров полиции, бравших взятки с автоугонщиков
- 15:37 Наглый "евробляхер" возмутил сеть дрифтом в центре Киева
- 15:18 "Бабье лето" не прощается: синоптики дали прогноз на ближайшую неделю
- 15:02 Я не хотел иметь детей. Все изменилось, когда попал в украинский детский дом, — Элтон Джон
- 14:50 В России учеников школы вместо стульев пересадили на бутылки: сеть взорвали фото
- 14:46 Почти как в Китае: сеть озадачило внезапное загрязнение воздуха в Украине
- 14:03 На Дунае с погоней задержали иностранный катер с гражданами Евросоюза
- 14:00 «Что ты со мной сделала?» Настя Каменских рассказала о Потапе в спальне
- 13:59 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Александрия»: расписание трансляций матчей 11-го тура чемпионата Украины
- 13:59 Буйный дебошир умер после задержания полицией: подробности ЧП под Киевом
- 13:40 Лисичанск снова оказался без воды: что произошло
- 13:02 Глава Киевской ОГА внезапно уходит в отставку: фото заявления
Лисичанск снова оказался без воды: что произошло
В Луганской области около 80 тыс. жителей городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск с 18 октября остаются без централизованного водоснабжения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отключение воды связано с задолженностью компании «Лисичанскводоканал» перед энергопоставщиком, которая еще по состоянию на 1 января 2019 года оценивалась в более чем 167 млн. гривен.
«В г. Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП „Лисичанскводоканал“ („ГТВ“, „Белогоровская“ и „Боровская“), в результате чего без централизованного водоснабжения остались …80 тыс. жителей. В течение суток 19 октября подразделениями ГСЧС населению на объекты инфраструктуры подвезено 140 м³ технической воды», — говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, в последний раз энергетики обесточивали «Лисичанскводоканал» в конце августа 2019 года. Тогда без воды осталось почти 100 тысяч жителей региона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…