Украина

Лисичанск снова оказался без воды: что произошло

В Луганской области около 80 тыс. жителей городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск с 18 октября остаются без централизованного водоснабжения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отключение воды связано с задолженностью компании «Лисичанскводоканал» перед энергопоставщиком, которая еще по состоянию на 1 января 2019 года оценивалась в более чем 167 млн. гривен.

«В г. Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП „Лисичанскводоканал“ („ГТВ“, „Белогоровская“ и „Боровская“), в результате чего без централизованного водоснабжения остались …80 тыс. жителей. В течение суток 19 октября подразделениями ГСЧС населению на объекты инфраструктуры подвезено 140 м³ технической воды», — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в последний раз энергетики обесточивали «Лисичанскводоканал» в конце августа 2019 года. Тогда без воды осталось почти 100 тысяч жителей региона.

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