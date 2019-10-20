Уволившемуся главе Киевской ОГА нашли замену: что известно о новом руководителе области

Политика

Внезапно уволившемуся главе Киевской облгосадминистрации Михаилу Бно-Айрияну оперативно подыскали замену. 20 октября на заседании Кабмина на пост главы Киевской области была согласована кандидатура Алексея Чернышова. Харьковского бизнесмена-застройщика называли наиболее вероятным претендентом на этот пост.

42-летний Чернышов известен как основатель VI2 Partners GmbH, занимающейся инвестиционным банкингом и в 2017 году выкупившей долю в сети «Фуршет». Также в свое время Чернышов был президентом концерна «АВЭК», главой набсовета ассоциации «Украинский клуб недвижимости». У Чернышова два высших образования: экономическое и юридическое.

Кроме Чернышова, Кабмин согласовал кандидатуры и других глав областей. После увольнения Виталия Комарницкого Луганскую ОГА должен возглавить Сергей Гайдай. Во главе Кировоградской ОГА готовится встать Андрей Балонь (бывший зампредседателя Херсонской ОГА). Руководство Харьковской областью собираются передать Алексею Кучеру, а Черниговской — Андрею Прокопенко.

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