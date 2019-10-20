- 17:58 Субсидии по-новому: кому упростили получение помощи на оплату коммуналки
- 17:29 Мощная магнитная буря откладывается: когда ждать метеоудара в октябре
- 17:26 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 17:21 Забастовка в Lufthansa: сотни рейсов могут отменить
- 16:46 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Александрия»: расписание трансляций матчей 11-го тура чемпионата Украины
- 16:42 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: онлайн видео голов матча чемпионата Англии
- 16:34 В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП: 10 пострадавших
- 16:22 Уволившемуся главе Киевской ОГА нашли замену: что известно о новом руководителе области
- 16:16 Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака
- 15:59 21 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык
- 15:49 В Одессе поймали офицеров полиции, бравших взятки с автоугонщиков
- 15:37 Наглый "евробляхер" возмутил сеть дрифтом в центре Киева
Уволившемуся главе Киевской ОГА нашли замену: что известно о новом руководителе области
Внезапно уволившемуся главе Киевской облгосадминистрации Михаилу Бно-Айрияну оперативно подыскали замену. 20 октября на заседании Кабмина на пост главы Киевской области была согласована кандидатура Алексея Чернышова. Харьковского бизнесмена-застройщика называли наиболее вероятным претендентом на этот пост.
42-летний Чернышов известен как основатель VI2 Partners GmbH, занимающейся инвестиционным банкингом и в 2017 году выкупившей долю в сети «Фуршет». Также в свое время Чернышов был президентом концерна «АВЭК», главой набсовета ассоциации «Украинский клуб недвижимости». У Чернышова два высших образования: экономическое и юридическое.
Кроме Чернышова, Кабмин согласовал кандидатуры и других глав областей. После увольнения Виталия Комарницкого Луганскую ОГА должен возглавить Сергей Гайдай. Во главе Кировоградской ОГА готовится встать Андрей Балонь (бывший зампредседателя Херсонской ОГА). Руководство Харьковской областью собираются передать Алексею Кучеру, а Черниговской — Андрею Прокопенко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...