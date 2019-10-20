Стиль жизни

Ремень и кроссовки: как и с чем носить самые модные юбки сезона

Холодное время года — не повод отказаться от своих любимых легких платьев и юбок с воланами. Стилисты говорят, что в осенне-зимнем сезоне изделия из шелка будут так же популярны, как и летом, и советуют сочетать их с объемными вязаными свитерами, рубахами и обувью на грубой подошве. Чтобы образ не казался «тяжелым», акцент надо делать на талии, обозначив ее кожаным поясом средней ширины. К шелковому платью прекрасно подойдет кожаная «косуха» и грубые ботинки на шнуровке, а кроссовки идеально дополнят юбку с рюшами.

Как и с чем сочетать трендовые шелковые наряды, какого фасона и длины должна быть юбка, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала стилист проекта «Ранок з Україною» («Украина») Ольга Нагорная.

— Ольга, судя по прошедшим мировым Неделям моды, шелк опять вошел в моду?

— На самом деле, натуральные ткани всегда были любимы модельерами — с ними легко работать, они прекрасно ложатся по фигуре и очень комфортны в носке. Пальму первенства среди подобных тканей уже давно удерживает нежнейший шелк. Его, действительно, назвали одной из самых модных тканей 2019 года. Но, если раньше в тренде были в основном только шелковые блузы и платья, то теперь очень актуальными становятся юбки.

— Но разве шелк — не летняя ткань?

— Считается, что, надевая вещь из шелка, мы действительно ощущаем прохладу, что немаловажно для теплого времени года. Шелковые сарафаны и платья просто незаменимы летом. Шелк — это невероятно красивая ткань, так почему надо отказывать себе в удовольствии носить ее круглый год?! Тем более, что есть масса вариантов, как утеплиться без ущерба для красоты и здоровья. К тому же, шелковая юбка не должна быть слишком короткой. Это уже не актуально!

— Тогда, какая длина в тренде?

— Сейчас стоит акцентировать свое внимание на длине миди. Это означает, что подол такой юбки должен находиться где-то между коленом и щиколоткой. Согласитесь, для осени и зимы — это совершенно приемлемый вариант. Такую длину, кстати, очень удобно носить под высокие сапоги.

— Какие фасоны юбок сейчас наиболее актуальны?

— Надо констатировать, что плиссированный вариант уже вышел из моды, хотя некоторые дизайнеры продолжают представлять его в своих показах. Просто такие юбки перешли из разряда ультрамодных в классику, которая неподвластна резким изменениям. Сейчас очень актуальны юбки трапециевидной формы. Но самый супертрендовый вариант — это юбка на запах с рюшами и оборками разной ширины.

— Для зимы?!

— А почему считается, что в холодное время года мы не можем выглядеть ярко, необычно, свежо? Да, одевайтесь в шелка и оборки — будете настоящей модницей. Кстати, существует миф, что одевать такие шелковые юбки якобы нужно только под майки на бретельках. Но это совершенно неправильно!

— Что же тогда выбрать?

— Такую юбку можно сочетать и с шелковым верхом. Но что бы это ни было — майка, рубашка или пиджак — они должны быть в одной цветовой гамме с юбкой. Старайтесь придерживаться монохромности, то есть подбирайте образ в одном цвете. Если юбка сделана из ткани с рисунком, то футболка или свитер должны быть однотонными.

— Какую обувь вы советуете одевать под такой образ?

— Не стоит делать такой лук привычным и выбирать классическую обувь — скажем, туфли-лодочки на высоком каблуке. Как минимум, для современной деловой женщины это не всегда удобно. Попробуйте под шелковую юбку обуть кроссовки — вы увидите, как сразу преобразится ваш внешний вид. Не бойтесь экспериментировать — мода любит неожиданные решения.

— С каким верхом лучше всего сочетать шелковую юбку?

— Классический вариант — под такую юбку надеть блузу. Но надо помнить, что в этом сезоне рубаха не должна быть классического кроя. Лучше всего, чтобы блуза была более просторная, с широкими рукавами на манжетах, из мягкой, струящейся ткани. Чтобы обозначить и выделить талию, лучше всего использовать пояс средней ширины. Важная деталь — под классическую юбку без запаха такую рубашку лучше не надевать.

— Но в холодное время года мы чаще надеваем свитера. Они подойдут к юбке с запахом?

— Конечно! С шелковой юбкой можно сочетать и гольфы, и свитера. Только, если свитер из толстых ниток, его не стоит заправлять в юбку, потому что иначе будет много бугров, а это выглядит некрасиво. Попробуйте подвязать его поясом — получится неординарный и очень женственный лук. В этом сезоне вообще стоит обращать внимание на талию и не бояться делать новые образы. Даже, если вы надеваете брюки и реглан, его лучше заправить внутрь штанов.

— В моде ли по-прежнему пиджаки?

— Это классика, которую сложно чем-то заменить. В этом сезоне очень актуальны пиджаки в клетку. Но не стоит выбирать кричащие расцветки. Лучше всего, если это будет нейтральная, скажем, серо-черно-белая клетка, или оттенки коричневого и кирпичного. Кстати, пиджаки оверсайз — объемные и мешковатые — уже сдают свои позиции. В моду возвращаются добротные классические модели, которые идеально подчеркивают линии женского тела. Но, если у вас остался объемный пиджак с прошлого сезона, то не стоит еще с ним расставаться. Просто выделите талию с помощью тонкого кожаного ремня.

Напомним, ранее бьюти-блогер Елена Филонова рассказала «ФАКТАМ» об основных трендах осеннего макияжа, а нейл-стилист из Израиля Ольга Шейнина предложила свежие идеи для осеннего маникюра.

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