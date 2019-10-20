На интронизацию нового императора: названа главная цель визита Зеленского в Японию

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Визит начнется 21 и завершится 24 октября, сообщили в Офисе президента.

«21−24 октября Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито», — сказано в сообщении.

Также в программу визита включены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, главами обеих палат японского парламента, членами парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, а также представителями бизнеса.

В команде президента рассчитывают, что в Токио Зеленский сможет встретиться с лидерами иностранных государств, которых также пригласили на церемонию.

Сообщается, что церемония интронизации императора Японии состоится 22 октября 2019 года. 59-летний Нарухито стал 126-м японским императором. Его отец Акихито отрекся от трона после 30 лет правления. Нарухито учился в Оксфордском университете и стал наследным принцем в 28 лет.

Последний на сегодняшний день визит президента Украины в Японию состоялся в апреле 2016 года. В сентябре того же года Петр Порошенко встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Генеральной ассамблеи ООН.

В марте 2017 года глава Верховной Рады Андрей Парубий во время своего официального визита в Японию встретился с наследным принцем Нарухито.

Как известно, император Японии является символом объединения народа Японии и не вмешивается в государственную политику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом месяце Владимир Зеленский находился в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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