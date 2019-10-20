24.81 / 25.14 27.50 / 28.01
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На интронизацию нового императора: названа главная цель визита Зеленского в Японию

23:42 20 октября 2019 27
Зеленский самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Визит начнется 21 и завершится 24 октября, сообщили в Офисе президента.

«21−24 октября Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито», — сказано в сообщении.

Также в программу визита включены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, главами обеих палат японского парламента, членами парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, а также представителями бизнеса.

В команде президента рассчитывают, что в Токио Зеленский сможет встретиться с лидерами иностранных государств, которых также пригласили на церемонию.

Сообщается, что церемония интронизации императора Японии состоится 22 октября 2019 года. 59-летний Нарухито стал 126-м японским императором. Его отец Акихито отрекся от трона после 30 лет правления. Нарухито учился в Оксфордском университете и стал наследным принцем в 28 лет.

Последний на сегодняшний день визит президента Украины в Японию состоялся в апреле 2016 года. В сентябре того же года Петр Порошенко встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Генеральной ассамблеи ООН.

В марте 2017 года глава Верховной Рады Андрей Парубий во время своего официального визита в Японию встретился с наследным принцем Нарухито.

Как известно, император Японии является символом объединения народа Японии и не вмешивается в государственную политику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом месяце Владимир Зеленский находился в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Гороскоп

Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

магнитная буря

Мощная магнитная буря откладывается: когда ждать метеоудара в октябре

Елена Лисовая

Вывез в лес в наручниках: под Киевом мужчина похитил и зверски убил свою бывшую жену (фото)

ЕДАПС переименован в IIG

Украинцев заставят поменять внутренние паспорта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер