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Украина

Стало известно, во сколько обошлась поездка Зеленского к Трампу

13:49 17 октября 2019 187
Зеленский и Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

На первый официальный визит президента Владимира Зеленского в США для участия в Генеральной ассамблее ООН 23−26 сентября из бюджета Украины израсходовали 7,3 млн гривен.

Ответ о расходах на поездку предоставило Государственное управление делами на запрос «Українських Новин».

По курсу НБУ на 23 сентября суммарно расходы на визит составили около 7 млн 340 тыс. гривен.

Больше всего средств было израсходовано на обеспечение перелета — авансовый платеж за авиаперевозку официальной делегации составил 3 млн 883 тыс. гривен.

Проживание обошлось в более 1,5 млн гривен: суточные расходы делегации — 6,4 тыс. долларов, оплата отеля — 56,7 тыс. долларов.
Согласно программе визита, глава государства остановился в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле «Park Hyatt», расположенном в двух кварталах от Центрального парка и в полумиле от центральной городской площади Таймс-сквер.

На командировочные расходы делегации было потрачено почти 2 млн гривен: 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен.

В состав официальной делегации, кроме четы Зеленских, входило 22 человека.

Напомним, во время визита в США Зеленскому пришлось отвечать на неудобные вопросы журналистов по поводу своей телефонной беседы с Дональдом Трампом. Расшифровки разговора дали повод противникам Трампа инициировать процедуру его импичмента.

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