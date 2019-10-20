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В "Лиге смеха" снова высмеяли Зеленского и его близость с Богданом (видео)
На сцене «Лиги смеха», ведущим которой вместо Владимира Зеленского стал его друг Евгений Кошевой, показали миниатюру о близких отношениях президента с главой его Офиса Андреем Богданом.
Актеры из Днепра предложили зрителям представить, как бы выглядело пение «пары» политиков в караоке, где им предстоит исполнить хит российской группы «Иванушки». В кадре «Зеленский» не поет, пока не дождется подсказки от «Богдана» (смотреть с 8-й минуты).
Ранее совместные появления Богдана и Зеленского были обыграны артистами «Квартала» в номере «Я буду всегда с тобой».
На фоне постоянных шуток по этому поводу и сам Богдан решил пошутить, опубликовав фото, где у Зеленского новый «подсказчик» — актер из сериала «Слуга народа» Станислав Боклан. Впрочем, судя по реакции сети, шутник из главы Офиса никакой (в особенности, если сравнивать с шефом).
Кстати, на днях истек срок, отведенный участниками Марша патриотов «Нет капитуляции» для отставки Богдана, обвинившего их в проплаченности.
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