24.81 / 25.14 27.50 / 28.01
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Любознательный коп: в РФ полицейский «ради эксперимента» прострелил себе ягодицы

2:20 21 октября 2019 30
Выстрел из ружья
Инф. «ФАКТОВ»

В России в городе Каменске-Уральском органы МВД проводят проверку по факту курьезного инцидента с одним из сотрудников городского отдела полиции № 24: силовик прострелил себе ягодицы из собственного охотничьего ружья. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.

По словам правоохранителей, основная версия произошедшего — несчастный случай.

Сообщается, что инцидент произошел в момент, когда полицейский был в отпуске. Мужчина ошибочно решил, что ружьё заряжено солью и, по его словам, решил «проэкспериментировать».

Вместо ожидаемой соли ягодицы силовика поразила дробь. Он был доставлен в больницу, где медики достали из его тела свинцовые шарики, а затем отправили лечиться домой. С этим ружьём мужчина обычно охотился на уток.

«Этот день стал для него фактически вторым днем рождения, если бы патрон был не дробовой, а содержал в себе пулю, то это могло бы закончиться трагедией — летальным исходом, либо серьезным увечьем. А так дело обошлось больше моральным вредом нежели физическим», — рассказал полковник Горелых.

По его словам, сейчас пострадавший полицейский находится на больничном. Когда он выйдет на работу, руководство территориального отдела внутренних дел проведет служебную проверку, в ходе которой будут выяснены все детали и обстоятельства произошедшего. Также руководство даст соответствующую оценку действиям полицейского-охотника.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве двое военнослужащих спецсвязи устроили драку со стрельбой, в результате которой пострадал проходящий мимо мужчина — ему прострелили обе ноги. Инцидент произошел на Виноградаре.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Гороскоп

Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

Седокова

«Ты же мать троих»: Седокову раскритиковали за демонстрацию ягодиц (фото)

Елена Лисовая

Вывез в лес в наручниках: под Киевом мужчина похитил и зверски убил свою бывшую жену (фото)

автомобиль

В Харькове объявили план "Перехват" из-за похищения женщины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер