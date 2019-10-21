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Любознательный коп: в РФ полицейский «ради эксперимента» прострелил себе ягодицы
В России в городе Каменске-Уральском органы МВД проводят проверку по факту курьезного инцидента с одним из сотрудников городского отдела полиции № 24: силовик прострелил себе ягодицы из собственного охотничьего ружья. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.
По словам правоохранителей, основная версия произошедшего — несчастный случай.
Сообщается, что инцидент произошел в момент, когда полицейский был в отпуске. Мужчина ошибочно решил, что ружьё заряжено солью и, по его словам, решил «проэкспериментировать».
Вместо ожидаемой соли ягодицы силовика поразила дробь. Он был доставлен в больницу, где медики достали из его тела свинцовые шарики, а затем отправили лечиться домой. С этим ружьём мужчина обычно охотился на уток.
«Этот день стал для него фактически вторым днем рождения, если бы патрон был не дробовой, а содержал в себе пулю, то это могло бы закончиться трагедией — летальным исходом, либо серьезным увечьем. А так дело обошлось больше моральным вредом нежели физическим», — рассказал полковник Горелых.
По его словам, сейчас пострадавший полицейский находится на больничном. Когда он выйдет на работу, руководство территориального отдела внутренних дел проведет служебную проверку, в ходе которой будут выяснены все детали и обстоятельства произошедшего. Также руководство даст соответствующую оценку действиям полицейского-охотника.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве двое военнослужащих спецсвязи устроили драку со стрельбой, в результате которой пострадал проходящий мимо мужчина — ему прострелили обе ноги. Инцидент произошел на Виноградаре.
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