Украина

Керченский мост не помог: в России объяснили, почему в Крыму такие дорогие продукты

Высокие цены на товары на оккупированном Крымском полуострове связаны с отсутствием там крупных российских торговых сетей. Об этом заявил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

«В первую очередь это отсутствие федеральных торговых сетей, которые очень сильно давят на цены. Когда в России происходило развитие торговли, приход большого сетевого игрока снижал цены на 25%. Сегодня в Крыму практически нет федеральных сетей, кроме гипермаркетов, которые возвели еще до 2014 года. Соответственно, конкурентной среды нет, и это не делает какого-либо давления на цены», — считает он.

По его словам, запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту кардинально не изменит ситуацию, ссобщает Радио Свобода.

«Я бы от железной дороги вообще ничего не ожидал. Те же ритейлеры на территории России не любят доставлять продукцию железнодорожным транспортом, так как тарифы выше. Гораздо выгоднее привозить автомобильным транспортом и везти на те же тысячи километров. Это дешевле, чем железная дорога», — уверен Карпов.

Как писали «ФАКТЫ», известный российский эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар убежден, что истинная причина отсрочки грузового движения по Керченского мосту с декабря 2019 года до лета 2020-ый заключается в опасных карстовых полостях, а не в вымышленной археологической находке, датируемой IV веком до н.э.

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