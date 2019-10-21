Рябошапка требует внести изменения в закон о люстрации: что произошло

Украина

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что народным избранникам нужно внести изменения в закон об очищении власти. Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV, передает Цензор.НЕТ.

По словам генпрокурора, после решения Европейского суда по правам человека в пользу уволенных по этому закону чиновников есть риск, что большая часть «люстрированных» прокуроров будет восстановлена.

«Я думаю, что парламент, в первую очередь, должен принять решение относительно действующего закона об очищении власти и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он соответствовал европейским стандартам по соблюдению прав человека», — сказал Рябошапка.

Также генпрокурор добавил, что чистка органов прокуратуры будет продолжаться.

Как известно, закон «Об очищении власти» вступил в силу 16 октября 2014 года. Он применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тем государственным чиновникам, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.

Напомним, что 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушением гражданских прав люстрацию ряда украинских чиновников. Судьи решили, что национальный закон допускает слишком широкое определение круга лиц, на которых он распространяется. Исходя из этого, в ЕСПЧ обязали Украину выплатить пятерым заявителям по 5000 евро компенсации морального вреда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский продолжает отстаивать идею ужесточения люстрации — ее он предложил распространить на всех ТОП-чиновников, занимавших должности в Украине с февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

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