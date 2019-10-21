«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Шоу-бизнес

Несмотря на свой достаточно солидный возраст, российская певица Алла Пугачева не боится экспериментов со своей внешностью, смело подбирая необычные наряды.

Об этом пишет российское издание «Дни.ру».

При этом, отмечают журналисты, Примадонна отдает предпочтение одежде, которая, несмотря на «экспериментальность», подчеркивает достоинства ее фигуры и скрывает ее недостатки.

Так накануне, например, в Сети появилось фото, сделанное несколько месяцев назад в московском ресторане, где артистка, очевидно, праздновала день рождения.

На снимке Пугачева запечатлена с приятельницей на фоне камина.

Она облачена в черный комбинезон с короткими шортами, одев сверху платье из темной прозрачной ткани. Длинная юбка наряда скрывает возрастные изменения кожи, демонстрируя при этом стройные ноги звезды. Еще одна немаловажная деталь, которую подметили журналисты: колени Алла Пугачева прикрыла высокими сапогами-ботфортами, так как именно эта часть тела предательски выдает возраст.

Многие интернет-обыватели похвалили наряд знаменитости и осыпали ее комплиментами.

«Аллочка всегда красавица», «Очень красиво», «Чтоб я так выглядела в 70», «Наряд просто вауууу», «А Пугачева все-таки КУКОЛКА!», «Алла Борисовна шикарное платье», — написали поклонники Аллы Пугачевой.

Между тем были и те, кому показалось, что образ не соответствует возрасту исполнительницы: «Снять юбку и вперед в ботфортах и шортах! Кошмар!», «Всему свое время. Перебор», «Надо уходить вовремя! Чтобы помнили молодой и красивой», «Бабушка, расправьте плечи и подбородочек повыше!».

К счастью, злобных и завистных комментариев было намного меньше, большинство фанатов порадовались смелости звезды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский блогер сделал страшное предположение о том, что Аллы Пугачевой больше нет в живых, и сейчас с Максимом Галкиным живет ее двойник, которого держат из-за необходимости обеспечить безбедное существование мужу и детям Примадонны.

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