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Мир

Расстреляют без вопросов: россиянка озвучила мрачный прогноз по Майдану против Путина в РФ

9:36 21 октября 2019 205
подавление протестов в РФ
Инф. «ФАКТОВ»

В России нет демократии и невозможен Майдан. А если на улицах появится очень много протестующих, власть их разгонит, применяя не только дубинки и слезоточивый газ, но и оружие, как это было и при более либеральных режимах. Об этом в интервью изданию OBOZREVATEL сказала известная российская писательница Людмила Улицкая, которая сама участвует антипутинских протестах.

По ее словам, современная Россия ничем не отличается от развивающихся стран Африки или Латинской Америки — «в России сложилась логика третьего мира».

Она напомнила далекие события «кровавого воскресенья» 1905 года, когда царские войска расстреляли мирную акцию рабочих.

«Это уже было в 1905 году в России, не остановились. А тогда не такие свирепые люди были и не так воспитаны солдаты были. Поэтому поверю, легко могу эту картину себе представить», — цитирует OBOZREVATEL слова писательницы.

По ее мнению, агрессивность России можно еще объяснить и тем, что во главе государства стоит человек, воспитанный в рамках самой «кошмарной организации, которая есть».

Напомним, несколько месяцев назад российская власть расправилась с москвичами, которые хотели голосовать за своих кандидатов в городскую Думу. Людей, мирно просивших пересмотреть откровенно спорные решения, избивали и упаковывали в автозаки и «обезьянники».

Как сообщали «ФАКТЫ», российский журналист, военный эксперт Александр Гольц считает, что агрессивная политика Кремля дошла до наивысшей точки. В последнее время Россия открыто ведет подготовку к ядерной войне.

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