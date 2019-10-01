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Вокруг фильма о Началовой разгорается новый скандал: в чем причина (фото)
В России начались съемки художественного фильма о певице Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась в марте этого года от сепсиса. Биографическую картину снимает Первый канал.
Об этом случайно проговорился на своей странице в Instagram звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов. Он опубликовал фото со съемочной площадки и сообщил, что играет второго мужа Началовой, футболиста Евгения Алдонина. Через некоторое время Гаврилов удалил пост и фото, поскольку контракт запрещает разглашать информацию о фильме.
Роль певицы досталась актрисе Марине Орловой. Она показала, как ей накладывают грим «под Началову».
Родителей певицы съёмочная группа попросила пока воздержаться от комментариев. Говорят, они одобрили сценарий и не возражают против съемок.
Семья певицы предоставила создателям фильма личные вещи Началовой: сценические наряды, повседневную одежду, украшения.
Отец дочери Началовой футболист Евгений Алдонин остался в стороне от съемочного процесса. Он говорит, что о фильме ему ничего не известно, к нему никто не обращался и не советовался.
«Да, я видел фото со съёмок, но никто со мной не встречался, не советовался. Я не имею никакого отношения к этому фильму, моего мнения никто не спрашивал», — сказал Алдонин.
«Фильм будет очень концентрированный, напряженный. Это полный метр и широкий формат, а не сериал из 15 серий. Название, как и было заявлено — «Буду рядом», — рассказал сценарист и продюсер картины Андрей Загорский.
В картине покажут жизнь Юлии от маленькой провинциальной девочки из Воронежа, победившей на всесоюзном конкурсе, и до нашего времени. Певицу в подростковом возрасте играет Настя Годунова — внебрачная дочь Жени Осина, который недавно умер от алкоголизма. Одну из ролей сыграет знаменитая актриса Валентина Талызина.
Ранее вокруг фильма разгорелся скандал. Оказалось, что родные Началовой ничего не знали о проекте. Менеджер певицы Анна Исаева выразила крайнее возмущение по этому поводу.
«Я могу сказать только одно: родители не давали прав на использование контента и имени их дочери в этом кинопродукте. Инициаторы этой сьемки звонили однажды с этой идеей, но мы ее не поддержали, как и идею о концерте памяти, предлагаемую теми же людьми», — сказала тогда Исаева. Похоже, сейчас родные Началовой и создатели фильма смогли договориться. Других комментариев родных певицы пока не последовало.
Напомним, Юлию Началову похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, в ее смерти увидели много мистических знаков.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..