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Происшествия

На ферме под Запорожьем сгорело около двухсот поросят

12:40 21 октября 2019 66
помещение сивнофермы
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 21 октября, в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области в результате пожара на свиноферме погибли около 180 голов поросят. Напомним, в под Одессой горел цех по переработке чеснока.

По информации ГСЧС в Запорожской области, о пожаре стало известно в половине первого ночи.

Прибыв на территорию фермерского хозяйства по улице Дачная, спасатели установили, что горит крыша свинофермы на общей площади 2000 кв.м. Через час пожар локализовали, а в три часа ночи полностью ликвидировали.

На момент возникновения пожара, по словам охранника, в помещении находилось 200 свиней. В результате пожара погибло около 180 голов поросят. Точное количество на данный момент устанавливается, как и причина возгорания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в Свято-Иверском мужском монастыре в Одессе и недостроенной высотки в Киеве.

Фото ГСЧС

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