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Украина

Законопроект Геруса подрывает энергобезопасность Украины — европейский эксперт

12:54 21 октября 2019 14
напруга!
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Законопроект главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса угрожает энергобезопасности Украины. Об этом заявил энергетический эксперт, директор консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze (Польша) Кшиштоф Рогульский, комментируя законопроект № 2236−2, согласно которому разрешается импорт электроэнергии из Беларуси, а фактически — из России, и предлагается законодательно закрепить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

«Есть такое понятие — энергетическая безопасность страны… Мы увеличиваем импорт от врага, который может в любой момент нам прекратить (поставку электроэнергии — Авт.). Причем ценообразование, которое из России, и в том числе из Беларуси, там такая модель, в которой очень сложно будет украинским трейдерам конкурировать», — сказал Рогульский.

Эксперт также высказался против законодательного закрепления ценовых ограничений (price caps) на рынке электроэнергии, подчеркнув, что в условиях рынка их быть не должно.

«Нет в Европе такого понятия, как прайс-кэпы на рынке. Мы что, скоро будем устанавливать прайс-кэпс на покупку, например, „Мерседеса“, что он не может быть дороже „Жигулей“? Это вообще. Или у нас работает рынок, или мы делаем цены на рынке, какой-то прайс-кэпс. Понимаете, это две абсолютно разные стратегии», — пояснил Рогульский.

Напомним, 16 октября Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект Андрея Геруса «О внесении изменения в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2236−2), которым предлагается законодательно закрепить граничные цены на рынке электроэнергии (прайс-кэпс) и отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить из Беларуси.

Ряд экспертов и политиков заявили, что Россия и Беларусь имеют единую энергосистему, контролируемую Москвой, и импорт электроэнергии из Беларуси — это импорт из России, так как, согласно данным Нацкомитета статистики Беларуси, страна не имеет профицита собственной электроэнергии, а также высказали мнение, что законопроект Геруса, в случае его принятия, поставит крест на евроинтеграционных планах Украины, поскольку сделает невозможным объединение украинской и европейской энергосистем.

Ранее Секретариат Европейского энергетического сообщества призывал отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кэпс), назвав это важнейшей задачей для Кабмина и НКРЭКУ.

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