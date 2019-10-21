Мир

На масштабных учениях в России произошел казус с ракетой

Во время недавних российских военных учений «Гром-2019», которые эксперты считают репетицией будущей ядерной войны, произошел сбой при запуске межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки.

Как сообщает российское издание «Ведомости», учения проходили лично под руководством президента Путина.

По данным источника в минобороны, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» во время учений осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как планировалось.

По информации источника, вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки.

Ссылаясь на источник, издание пишет, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

Изданиетакже отмечает, что «Рязань» еще со времен СССР находится на боевом дежурстве, а ракеты находятся на вооружении более 40 лет.

В ходе учения «Гром-2019» российские военные проверяли слаженность действий в применении стратегических ядерных сил. Для этого было привлечено около 12 тысяч военнослужащих, более 200 пусковых установок РВСН, более 100 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подлодок.

Ранее «ФАКТЫ» писали о неудачном запуске российскими военными противокорабельного комплекса «Раструб-Б» в Крыму. А также о том, что по данным американской разведки, Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, при этом все пуски завершились авариями.

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